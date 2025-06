So bekommst du auch nach der Dividenden-Saison noch Ausschüttungen

Dividenden haben einen wesentlichen Anteil an der Gesamtrendite einer Aktienanlage, wie die Allianz Global Investors Dividendenstudie 2025 zeigt. Über den gesamten Zeitraum der vergangenen 40 Jahre wurde die annualisierte Gesamtrendite der Aktienanlage für den MSCI Europe zu knapp 39 Prozent durch den Performance-Beitrag der Dividenden getragen. In Nordamerika (MSCI Nordamerika) bzw. Asien-Pazifik (MSCI Pazifik) wurde die Gesamtperformance zu knapp 22 Prozent bzw. etwas mehr als 41 Prozent durch die Dividende bestimmt.

Dafür eignen sich Ausschüttungen

Eine weitere wichtige Rolle nimmt die Dividende als zusätzliches Kapitaleinkommen ein. „In einer Zeitphase, in der die Menschen, vor allem in den Industriestaaten, immer älter werden, gesetzliche Rentenkassen unter dem Druck der Demographie stehen und immer weniger Erwerbstätige zur Verfügung stehen, sollte Arbeitseinkommen durch Kapitaleinkommen ergänzt werden,“ sagt Naumer. „Durch ihre stetige Entwicklung und ihren merklichen Anteil an der Gesamtrendite eigenen sich Dividenden, um ein zusätzliches Einkommen aus Kapital zu erzielen. Ein zusätzliches Kapitaleinkommen, dass dann etwa für die Ausbildung der Kinder, als zusätzliches Urlaubsgeld oder für die dritte Lebensphase genutzt werden kann.“ Zusätzlich zu den Dividendenausschüttungen können Anleger im Optimalfall auch von den Kurszugewinnen der Aktien profitieren.

Doch was ist nach der Saison?

Eingangs haben wir bereits erwähnt, dass die Dividenden-Saison bereits für dieses Jahr im Ausklingen ist. Kommt dieser Beitrag also ein paar Monate zu spät? Nein, denn mit der richtigen Strategie kannst du dir ein monatliches Einkommen mit Dividenden schaffen. In USA ist es etwa üblich, das Unternehmen quartalsweise ausschütten. Schau dir also gleich unser Musterportfolio Jeden Monat Ausschüttungen an. Nachfolgend noch ein globaler Dividenden-ETF mit Ausschüttungen im dreimonatlichen Zyklus.