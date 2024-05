Sind Aktienrückkäufe aus Anlegersicht interessanter als Dividenden?

Aktienrückkäufe können Anlegern etwas zurückgeben, ohne dabei zwingend an die Substanz von Unternehmen zu gehen. Das macht sie spannender als Dividenden.

Die Dividendensaison 2024 ist in Deutschland gelaufen. Sehen wir uns eine vielleicht viel interessante Alternative dazu an: Aktienrückkäufe. Dividenden entziehen dem Unternehmen Kapital. „Ganz anders ist es bei Firmen, die eigene Aktien zurückkaufen. Diese Rückkäufe stärken den Zinseszins-Effekt, erhöhen den Gewinn pro Aktie und schonen die Nerven der Anleger. Es gibt also drei gute Gründe, sich Firmen anzuschauen, die eigene Aktien kaufen“, sagt Stephan Albrech, Vorstand der Albrech & Cie Vermögensverwaltung AG in Köln. Eigentlich geben Unternehmen Aktien heraus, um an Geld zu kommen. „Aktienrückkäufe sind eigentlich ein Widerspruch in sich, gleichzeitig aber seit vielen Jahren ein anerkanntes Mittel der Kapitalmarktsteuerung, sagt Franz-Josef Leven, stellvertretender Geschäftsführer des Deutschen Aktieninstituts.

In den USA sind Aktienrückkäufe ein beliebtes Instrument. Bis zum Anstieg der Zinsen wurden diese sogar in großem Umfang auf Pump finanziert. „Auf der entgegengesetzten Seite gibt es in einigen kontinentaleuropäischen Märkten die Auffassung, eine Investition in die eigene Aktienbasis sei ein Zeichen von Fantasielosigkeit bzw. eines Mangels an lukrativen Investitionsprojekten. Diese Sichtweise scheint umso weniger intuitiv, wenn sie von Investoren vertreten wird, die selbst Anteile am jeweiligen Emittenten halten, und Aktien nach dem Rückkauf eingezogen werden sollen“, sagt Oliver Stratmann, Senior Vice President und Prokurist den Bereich Treasury&Investor Relations bei Lanxess.

Doch es scheint ein Umdenken in Gang gekommen zu sein. Denn gerade deutsche Großkonzerne waren in Sachen Aktienrückkäufen in den vergangenen Monaten besonders aktiv.