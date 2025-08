Aktienarten

Übertragbarkeit: Wer darf die Aktie besitzen?

Inhaberaktien

Diese Aktien gehören dem jeweiligen Besitzer, ohne dass die Aktiengesellschaft (AG) dessen Namen kennen muss. Inhaberaktien können einfach und formlos weiterverkauft und übertragen werden, was sie für den Börsenhandel ideal macht. Bei Inhaberaktien ist der Name des Besitzers nur der Depotbank oder der Clearingstelle bekannt. Durch diese Anonymität ist es für das Aktienunternehmen schwierig und umständlich, mit den Anteilseignern in Kontakt zu treten.

Namensaktien

Eine Namensaktie wird auf eine bestimmte Person ausgestellt. Um Rechte wie die Teilnahme an der Hauptversammlung auszuüben, muss die Inhaberin oder der Inhaber im Aktienregister eingetragen sein. Dort sind dann der Name, das Geburtsdatum, die Adresse und die Stückzahl der Aktien, die der Anteilseigner hält, verzeichnet. Das ist für das Unternehmen praktisch, da es so direkt mit den eigenen Aktionären in Kontakt treten kann, ohne zusätzlich die depotführende Bank mit einzubeziehen. Bei der Übertragung einer Namensaktie, ist die Aktualisierung der Informationen im Aktienregister erforderlich, wofür meist eine Gebühr erhoben wird.

Vinkulierte Namensaktien

Vinkulierte Namensaktien sind eine Sonderform: Die Übertragung dieser Aktien ist nur mit Zustimmung der Aktiengesellschaft bzw. dessen Vorstands möglich. Eine Ablehnung der Übertragung ist daher möglich. So schützen sich Unternehmen beispielsweise vor feindlichen Übernahmen.