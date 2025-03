Dividenden 2025: Warum Dividenden weiterhin ein starkes Investment sind

Die Bedeutung von Dividenden laut Allianz GI Dividendenstudie 2025

Dividenden haben historisch betrachtet einen erheblichen Beitrag zur Gesamtrendite von Aktien geleistet. Sie bieten Anlegern eine stetigere Einnahmequelle als reine Kursgewinne, da sie weniger Schwankungen unterliegen. Unternehmen neigen dazu, eine einmal etablierte Dividendenpolitik beizubehalten und Ausschüttungen eher zu erhöhen als zu senken – eine verlässliche Einkommensquelle für Investoren, wie die Macher der Dividenden-Studie feststellen. „Gerade im Zeitalter der smarten Maschinen und gesetzlicher Rentenkassen, die unter dem Druck der Demographie stehen, brauchen wir mehr Kapitaleinkommen“, sagt Hans-Jörg Naumer Director Global Capital Markets & Thematic Research bei Allianz Global Investors.

Besonders interessant: Aktien von Unternehmen, die Dividenden ausschütten, erwiesen sich in der Vergangenheit als weniger volatil als jene von Firmen ohne Dividendenzahlungen. „Es gilt die Faustregel: Dividenden schwanken deutlich weniger als die Konzerngewinne und auch deutlich weniger als die Aktienkurse selbst. Sie können per Definition auch nicht negativ werden, sondern im schlechtesten Fall nur ausfallen“, so Naumer.

Auch die Psychologie spricht für Dividendentitel. Denn regelmäßige Ausschüttung können dabei helfen, das psychologische Verlustgefühl zu senken, da Anleger kontinuierlich „belohnt“ werden. Dies macht Dividendenstrategien besonders attraktiv für diejenigen, die auf langfristigen Vermögensaufbau und zusätzliche Einkommensquellen setzen – sei es für die Ausbildung der Kinder, als Urlaubsgeld oder für die finanzielle Absicherung im Alter.

Mythen und Fehlannahmen rund um Dividenden

Der Mythos, dass Dividendenaktien keine Kurszuwächse haben, ist längst widerlegt. Langfristig gesehen gehören Dividendenwerte oft zu den stabilsten Performern am Markt. Doch viele Anleger glauben, dass eine hohe Dividendenrendite automatisch eine gute Wahl ist. Vorsicht: Eine überdurchschnittlich hohe Rendite kann ein Warnsignal für finanzielle Probleme eines Unternehmens sein. Daher ist es absolut ratsam, niemals auf einzelne Dividendenaktien zu setzen. Dazu gleich mehr.

ETFs statt Einzelaktien: Die bessere Wahl

Wer von Dividenden profitieren möchte, steht oft vor der Frage: Einzelaktien oder ETFs? Während Einzelaktien von starken Dividendenzahlern durchaus lukrativ sein können, bieten ETFs eine bessere Streuung und reduzieren das Risiko eines einzelnen Unternehmensausfalls.

Allerdings gibt es hier auch Fallen: Ein Beispiel ist der DivDAX, der ausschließlich auf deutsche Dividendenwerte setzt, aber eine sehr geringe Streuung aufweist und nur wenige Unternehmen umfasst. Ein besserer Ansatz ist es, in breit gestreute auf den Dividendenadel zu setzen Ein Beispiel hierfür ist etwa der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (WKN: A1T8GD). Denn dieser fokussiert sich auf Unternehmen, die über Jahrzehnte hinweg stabile und steigende Dividenden zahlen – ein Qualitätsmerkmal für nachhaltige Ausschüttungen. Zudem ist dieser ETF nicht auf ein Land konzentriert, sondern investiert global. Ausschüttungen winken quartalsweise im Februar, Mai, August und November. Den genannten ETF haben wir uns in der Extra-Magazin-Ausgabe 3 (2025) näher angesehen. Diese findest du ab Ende März in unserem Shop.

Tipp: Schau dir gleich die beliebtesten globalen Dividenden-ETFs an.

Tools für smarte Dividenden-Investoren

Wer wissen möchte, welche ETFs die besten Ausschüttungen liefern, kann auf spezielle Tools zurückgreifen. Eine wertvolle Hilfe ist das Ausschüttungstool von extraETF.com, das eine umfassende Analyse ermöglicht. So kannst du gezielt nach Rendite und Qualität filtern. Schau dir auch gleich den Dividenden Tracker für Profis an.

Besteuerung und Quellensteuer: Das musst du wissen

Zum Schluss kommen wir noch zum unangenehmen, aber unvermeidlichen Teil: das Thema der Besteuerung. In Deutschland greift zunächst einmal die Abgeltungssteuer. Dividenden aus ETFs unterliegen hierzulande der Abgeltungssteuer von 25 Prozent plus Solidaritätszuschlag (5,5 % auf die Steuer) und ggf. Kirchensteuer. Damit liegt die Gesamtsteuerbelastung meist bei 26,375 Prozent (ohne Kirchensteuer).

Da du grundsätzlich global anlegen solltest, wird jetzt noch die Quellensteuer relevant. Diese variiert je nach Land – zum Beispiel:

USA: 15 Prozent (kann auf die deutsche Steuer angerechnet werden)

15 Prozent (kann auf die deutsche Steuer angerechnet werden) Frankreich: 12,8 Prozent (teilweise anrechenbar)

12,8 Prozent (teilweise anrechenbar) Schweiz: 35 Prozent (kann teilweise zurückgefordert werden)

Den nächsten Aspekt von dem du gehört haben solltest, ist die Thematik rund um die sogenannte Teilfreistellung für Aktien-ETFs. Da viele globale Dividenden-ETFs als Aktien-ETFs klassifiziert sind, profitieren Anleger von der Teilfreistellung (nach Investmentsteuergesetz 2018). Diese beträgt 30 Prozent für Aktien-ETFs (also nur 70 % der Erträge werden besteuert). Das reduziert damit die effektive Steuerlast auf rund 18,45 statt 26,375 Prozent (ohne Kirchensteuer).

Bei thesaurierenden ETFs, was bei Dividenden-ETFs meist eher nicht der Fall ist, fällt zusätzlich die Vorabpauschale an – eine Art fiktiver Ertrag, der jährlich versteuert wird. Der Basiszins für 2025 beträgt 2,53 Prozent. Für dieses Jahr gilt damit: Fondswert zum 01.01.2025 x 2,53 Prozent (Basiszins 2025) x 0,7 – Ausschüttungen. Die Steuer wird dann Anfang Januar 2026 fällig. Bei Verlusten musst du aber nichts bezahlen.

Tipp: Nutze deinen Sparer-Pauschbetrag (1.000 Euro für Einzelpersonen, 2.000 Euro für Ehepaare), um einen Teil der Erträge steuerfrei zu halten. Schau dir auch gleich unseren ETF-Steuerrechner an.

Fazit: Dividenden-ETFs bringen Stabilität in dein Depot

Dividenden bieten Anlegern nicht nur 2025 spannende Möglichkeiten. Wer auf globale Dividenden-ETFs setzt und darüber klug diversifiziert, kann sich über stabile Erträge freuen. Mit unseren Tools und einer durchdachten Strategie lassen sich Dividenden optimal nutzen – für ein zusätzliches Einkommen oder den langfristigen Vermögensaufbau. Also: Lass dein Geld für dich arbeiten!