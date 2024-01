Augen auf bei der ETF-Auswahl sowie der Wahl des Index

Index prüfen bei der ETF-Auswahl

Bei den aufgeführten Indexnamen sollten Anleger aber stets genauer hinschauen, wenn man sichergehen möchte, dass das Wertpapier die eigenen Wünsche, Bedürfnisse und die angestrebte Strategie bestmöglich abbildet. Den Dax und dessen Zusammensetzung, Besonderheiten und Kennzahlen werden viele Anleger wahrscheinlich sehr gut kennen und diesbezüglich möglicherweise keine „Nachhilfe“ benötigen. Schwieriger wird es bei Indizes, die sich noch nicht ähnlich stark als Allgemeinwissen etabliert haben. Aus diesem Grund sollte jeder Geldanleger vor einem Investment nicht nur die Konditionen des ETF, sondern auch die konkrete Zusammensetzung der zugrunde liegenden Indizes genau unter die Lupe nehmen. Möglicherweise werden dadurch unliebsame Überraschungen vermieden.

ETF-Auswahl: Dann ist ein kritischer Blick besonders gefordert

Dieses Überraschungspotenzial existiert vor allem, falls man in konkrete Branchen oder Strategien investieren möchte. Besonders heiß wurden in diesem Zusammenhang vor allem „nachhaltige“ oder „grüne“ ETFs diskutiert, in denen häufig Unternehmen mit wenig umweltfreundlichen Geschäftsmodellen und zweifelhaften Öko-Bilanzen auftauchen. Für dieses sogenannte „Greenwashing“ – ein anderes Wort für Betrug – mussten bereits einige Anbieter Strafen in Millionenhöhe bezahlen.

Namen der Indexanbieter nicht immer eindeutig

Bei den meisten ETFs, deren Indizes bei genauerem Hinsehen möglicherweise unliebsame Überraschungen beinhalten, kann man aber auf keinen Fall Betrugsabsichten unterstellen. Manchmal lässt sich nämlich das Konzept eines Index nicht durch den perfekten Namen vollumfänglich darstellen. Nachfolgend werden einige Beispiele aufgeführt, wo genaueres Hinsehen angebracht sein könnte. Deshalb sollte man vor einem Investment stets das Factsheet des konkreten ETFs abrufen um zu erkennen, ob man sich mit der tatsächlichen Indexzusammensetzung auch tatsächlich identifizieren kann.

Konkretes Beispiel gefällig? Beim Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (WKN: A2N6LC) werden Unternehmen als am stärksten gewichtet aufgeführt, deren Hauptgeschäft nicht gerade der namentlich erwähnten Branche entspricht. Dabei handelt es sich um folgende Unternehmen: Meta Platforms, Alphabet, Amazon, Microsoft und Nvidia.