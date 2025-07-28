„Es würde nicht überraschen, in diesem Jahr 150.000 Dollar beim Bitcoin zu sehen“

Große Player drängen in den Bitcoin. Wird der Markt jetzt unterwandert? Antworten von Bernhard Wenger, Leiter für Nordeuropa bei 21Shares.

Unter den größten Bitcoin-Haltern finden sich mittlerweile fast nur noch große Gesellschaften, wie Blackrock, Micro Strategy oder Fidelity. Unterwandern die Großen den Bitcoin-Sektor?

Immer mehr große institutionelle Anleger wie Blackrock und Fidelity steigen derzeit massiv in Bitcoin ein – vor allem, um ihren eigenen Investoren über hauseigene Produkte den Zugang zu diesem Asset zu ermöglichen. Micro Strategy gilt dabei als Vorreiter unter den Unternehmen, die gezielt Bitcoin in ihre Bilanz aufnehmen, um sowohl den Unternehmenswert zu steigern als auch direkt vom Kursanstieg zu profitieren. Dieser Trend spiegelt die wachsende Anerkennung von Bitcoin als krisenresistentes und makroökonomisch relevantes Asset wider – oft als digitales Gold bezeichnet. In Zeiten geopolitischer Spannungen und wirtschaftlicher Unsicherheit überzeugt Bitcoin durch seine langfristig sinkende Volatilität, seine programmierte Knappheit und seine Unabhängigkeit von staatlicher Einflussnahme.