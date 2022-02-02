Diese drei ETFs stehen gerade ganz oben auf meiner Watchlist

Wer aktuell darüber nachdenkt, sich aufs Börsenparkett zu wagen, könnte ob der schwierigen letzten Monate zögern. Nicht nur Einzelaktien, auch beliebte ETFs zeigten zeitweise nur rote Zahlen. Mit diesen drei ETFs kann sich ein Einstieg jetzt langfristig trotzdem lohnen.

Die Börsen sind holprig ins neue Jahr gestartet. Zwar scheinen sie sich derzeit wieder zu erholen, doch Experten gehen von einem durchwachsenen Jahr aus, das Anlegerinnen und Anlegern noch die ein oder andere Überraschung bringen wird. Lohnt es sich jetzt also wirklich, einzusteigen?

Ja! Denn nach jeder Ebbe kommt bekanntlich auch wieder die Flut – das ist an der Börse nicht anders. Doch welche ETFs gibt es jetzt günstig, die langfristig gut performen werden? Ich stelle dir meine drei Hoffnungsträger vor.

Mit Wasserstoff in die Zukunft

Wasserstoff wurde in den vergangenen 2 Jahren immer wieder als das next big thing gehyped, nicht nur an den Börsen. Vor allem hinsichtlich der sich wandelnden Automobilindustrie wurden große Hoffnungen in Wasserstoff gesetzt. Nun sieht es derzeit nicht danach aus, als wären diese Hoffnungen berechtigt. Dennoch ist Wasserstoff ein Gamechanger für den Klimawandel. Durch Einsatz von Wasserstofftechnologie soll langfristig die Verwendung fossiler Brennstoffe reduziert und somit eine Möglichkeit für saubere und nachhaltige Energie bereitgestellt werden.

Der L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (WKN: A2QMAL) bündelt 34 Unternehmen, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Wasserstoff arbeiten. Dazu gehören etwa Produzenten und Zulieferer, aber auch Lieferanten, Distributionsnetzwerke und Hersteller von Brennstoffzellen. Der ETF ist etwas für Mutige, denn seit Handelsbeginn im Februar 2021 hat er zunächst 31,98 Prozent verloren. In dieser Woche gewinnt er nun aber an Fahrt und konnte 2,60 Prozent an Wert gewinnen. Aktuell liegt er bei 6,14 Euro – ein idealer Einstiegszeitpunkt für Anlegerinnen und Anleger, die an die Zukunft von Wasserstoff glauben.