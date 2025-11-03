Der heimliche Boom bei Goldaktien: So kannst du investieren

Das Potenzial für eine Outperformance von Goldminenaktien gegenüber physischem Gold sieht er nach wie vor als beträchtlich an. „Um das Bewertungsniveau von 2020 zu erreichen, müssten Goldaktien gegenüber den Preisen für physisches Gold noch um weitere 30 Prozent zulegen. Dabei sind die Margen heute doppelt so hoch wie damals. Wenn Goldaktien die aktuellen Margen widerspiegeln würden, müssten sie sich gegenüber dem Goldpreis fast verdoppeln“, stellt der Experte fest und verweist darauf, dass die Produzenten heute wesentlich konstantere Ergebnisse liefern würden als im Zeitraum zwischen 2020 und 2023. In diesem Zeitraum standen die Betreiber unter dem Druck der Kosteninflation, die durch die Engpässe in der Lieferkette nach der Corona-Pandemie, mangelnde Arbeitskräftemobilität und die Energiekrise 2022 verursacht wurde.

Grund 2: Keine überzogenen Bewertungen und solide Bilanzen

Die Margen sind sehr hoch, aber Anleger fragen sich zu Recht, ob die Bewertungen angesichts des absoluten Anstiegs noch angemessen sind. „Unserer Ansicht nach ist dies durchaus der Fall. Im Rahmen unseres Anlageprozesses betrachten wir eine Reihe von Bewertungs- und Renditekennzahlen. Aus unserer Sicht bleiben die Bewertungen über alle diese Kennzahlen hinweg angemessen, selbst wenn man einen zukünftigen Goldpreis zugrunde legt, der deutlich unter den Spotpreisen liegt“, erklärt Luke.

Grund 3: Keine Anzeichen für einen „Hype“ in diesem Sektor – ganz im Gegenteil

Luke geht davon aus, dass westliche Anleger zum Großteil keine überzeugten Gold-Anhänger sind. „Tatsächlich war die kumulative Reaktion von Anlegern mit Positionen in passiven und aktiven Goldminenfonds bis vor kurzem noch, die Kursrallye zum Verkauf zu nutzen. Der Verkaufsdruck hat zu Rekordvolumina geführt und erst seit kurzem steigt das Interesse wieder an“, meint der Fachmann.