Der Dax schlägt schon seit Jahren die zweite Reihe – die Gründe

MDax und SDax galten jahrelang als die besseren Dax-Varianten als der Leitindex. Doch seit Jahren sprintet der Dax davon.

Während der einst schwerfällige Dax nach der Korrektur von Anfang August neue Höchststände erreicht hat, geraten die kleineren „Familienmitglieder“ in Form des MDax und SDax weiter ins Hintertreffen und sind teils deutlich von ihren bisherigen Hochs entfernt. „In den letzten Jahren schnitten sie deutlich schlechter ab als die erste Börsenliga. Auf zehn Jahre betrachtet konnte der Dax mit knapp 100% seinen Wert verdoppeln. Gleiches trifft zwar auch auf den SDax zu, der 70 kleinere Werte abbildet und sich ebenfalls in diesem Zeitraum nahezu verdoppeln konnte. Der MDax hingegen, ein Index, der die 50 Unternehmen mit der nach den Dax -Konzernen größten Marktkapitalisierung widerspiegelt, schafft im Vergleich gerade mal ein Plus von knapp 58 Prozent“, sagt Jens Klatt, Analyst beim Online-Broker XTB.

Auf fünf Jahre gesehen falle dann allerdings auch der SDax deutlich ab: Während der Dax ein sattes Plus von rund 60 Prozent verzeichnet habe, weise der SDax nur noch einen Zuwachs von etwa 30 Prozent auf, der MDax liege mit minus 1,7 Prozent Ende August sogar im roten Bereich. Ein ähnliches Bild sehen wir im bisherigen Jahresverlauf, auch in den vergangenen Monaten hängt der Dax die deutschen Nebenwerte ab. Was sind die Gründe für diese Entwicklung?

(Noch) Hohe Zinsen belasten Nebenwerte der Dax-Familie

Noch vor einigen Jahren galt die zweite und dritte Reihe der deutschen Aktien-Hierarchie als besonders vielversprechend. Das hat sich in der jüngeren Vergangenheiten gedreht. Fairerweise muss man jedoch an dieser Stelle dazu sagen, dass auf Sicht von Jahrzehnten Nebenwerte vorne liegen. Die Logik dieser Überrenditen geht so: Anleger sehen bei kleineren Unternehmen das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen, da sie oft flexibler und innovativer auf Marktveränderungen reagieren können als Großkonzerne. Zudem bergen sie höhere Risiken, was an der Börse der Gegenspieler der Chance ist.