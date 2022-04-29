Das musst du beachten, wenn du in Themen-ETFs investieren willst

Themen-ETFs boomen. Geld in Trendthemen wie Künstliche Intelligenz, Energiewandel oder Cyber Security zu investieren ist unter Anlegern weit verbreitet und wird immer beliebter.

Doch nicht jeder Trend wird lange Bestand haben und Investoren tun gut daran, ihre Wahl kritisch zu hinterfragen. Wir werfen einen Blick auf einige aktuelle Themenfonds und geben Tipps, was es bei der Entscheidung für oder gegen einen Themenfonds zu beachten gilt.

Fast 2000 Themenfonds zählte die Ratingagentur Morningstar Ende 2021 in ihrer globalen Datenbank. Weltweit kamen 589 neue Themenfonds auf den Markt, „mehr als doppelt so viele wie 2020“, schreibt Valerio Baselli, Redakteur bei Morningstar. Die Nettomittelzuflüsse beliefen sich auf 188 Milliarden US-Dollar. Das zeigt: Immer mehr Investoren setzen auf Themen-ETFs.

Themen-ETFs – Ideal oder Illusion?

Die ETFs, die sich auf konkrete Themen beziehen, sind für Anlegerinnen und Anleger leicht greifbar. Jedem ist zum Beispiel klar, dass die Digitalisierung weiter Einzug halten und die Bevölkerung älter wird. Geschichten laden Themenfonds emotional auf und machen sie dadurch attraktiv für Investoren. Denn, was einem einleuchtet, das erscheint einem bedeutender. So ist es nicht verwunderlich, dass sich Themenfonds einer immer größeren Beliebtheit erfreuen. Dennoch müssen Investoren bedenken, dass ein Thema auch schnell an Relevanz verlieren kann.

Ein Beispiel: In Zeiten der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Lockdowns, zählten Fonds zum Thema Tourismus und Freizeit zu den Verlierern. Themen rund um Konnektivität, also die Vernetzung auf Basis digitaler Infrastrukturen, waren dagegen besonders erfolgreich. Schließlich mussten Menschen auf beruflicher Ebene plötzlich virtuell zusammenarbeiten, Kleidung shoppen funktionierte teils nur noch online, sogar Verabredungen verlagerten sich ins Internet. Natürlich bleibt Konnektivität auch in Zukunft relevant. Dass ein Fonds zu dem Thema allerdings dauerhaft gut performt, ist nicht der Fall. Ein Blick auf zwei ETFs zeigt, dass die Performance mit der der vergangenen zwei Jahre, aktuell nicht mithalten kann. Der Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (WKN: A2QB9J) zum Beispiel liegt im laufenden Jahr bei einem Minus von 18,05 Prozent. 2021 hat er dagegen 28,54 Prozent an Wert zugelegt. Der Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF (WKN: A2QPB0 ) büßte seit seiner Auflage Ende 2021 6,25 Prozent ein.