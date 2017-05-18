comdirect Robo-Advisor mit drei Ausbaustufen geht an den Start

In fünf Schritten zur passenden Geldanlage: Mit cominvest bietet comdirect ab sofort einen digitalen Anlageservice an. Die Kunden brauchen dafür nur wenige Fragen zu beantworten. Anschließend erhalten sie einen auf sie zugeschnittenen Anlagevorschlag. Auf Wunsch übernimmt cominvest auch die regelmäßige Überprüfung und Optimierung des Depots. Fünf verschiedene Anlagestrategien stehen zur Verfügung. Aus mehr als 4.500 Wertpapieren wird dabei das passende Portfolio erstellt, darunter aktiv gemanagte Fonds, ETCs und ETFs.

Das Besondere: Bei cominvest ist die Geldanlage bereits ab 3.000 Euro möglich. „Früher stand eine professionelle Vermögensverwaltung vor allem vermögenden Kunden zur Verfügung. Heute ist dies auch mit geringeren Beträgen möglich“, sagt Arno Walter. Er ist sich daher sicher: „Die Zukunft der Geldanlage ist digital.“

Lesen Sie auch dazu passend das Interview mit Jan-Enno Einfeld, Leiter Investing bei der comdirect mit dem Titel: Digitale Vermögensverwaltung ist die passende Antwort.

comdirect Robo-Advisor Angebot heißt cominvest

Bei cominvest gibt es drei verschiedene Betreuungsangebote:

Wir gemeinsam: Dieses Angebot richtet sich an Kunden, die Unterstützung bei ihrer Geldanlage wünschen, die endgültige Entscheidung aber gerne selber treffen. cominvest überwacht die Anlage börsentäglich und gibt bei Bedarf Empfehlungen zur Optimierung. Der Kunde entscheidet dann, ob er diesen Empfehlungen folgen möchte.

Wir für Sie: Hier muss sich der Kunde um nichts kümmern. cominvest überwacht das Portfolio börsentäglich und nimmt bei Bedarf eigenständig Anpassungen vor. Maßgebend dafür ist die Anlagestrategie, die der Kunde zu Beginn festgelegt hat.

Sie für sich: Dieses Angebot entspricht dem bisherigen AnlageAssistenten, es handelt sich also nicht um Anlageberatung im rechtlichen Sinne. Die Nutzer erhalten kostenlose Tipps für die Finanzplanung – entweder für eine Einmalanlage oder als Sparplan. Die Entscheidung und Umsetzung liegt beim Kunden, eine laufende Überwachung findet nicht statt.

„Egal, ob man nur einen Anlage-Tipp benötigt, regelmäßige Handlungsempfehlungen wünscht oder seine Geldanlage am liebsten komplett abgibt – cominvest bietet für jeden Bedarf das passende Angebot“, sagt Arno Walter. Außerdem können die Kunden zwischen den Angeboten „Wir für Sie“ und „Wir gemeinsam“ wechseln, eine Umschichtung des Depots ist dafür nicht notwendig.

Alle Details zum comdirect Robo-Advisor im Video

Algorithmus steuert die Anlagestrategie

Eine weitere Besonderheit von cominvest ist das Zusammenspiel von Mensch und Maschine: Die den fünf Anlagestrategien zugrundeliegenden Musterportfolios werden regelmäßig automatisch optimiert. Für die Marktanalyse greift cominvest auf einen Algorithmus zurück. Die daraus abgeleiteten Anpassungen werden von comdirect Experten überprüft und erst dann an die Kunden weitergegeben.

In unserem Robo-Advisor-Test, der am 26. Mai 2017 erscheint haben wir das Angebot und die eingesetzten Anlagestrategien im Detail getestet. Das Magazin und ein dazu passender „Ratgeber Robo-Advisor“ kann ab 26. Mai im EXtra-Magazin Shop bestellt werden.

Die comdirect Robo-Advisor Module im Überblick