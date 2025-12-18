Breit gestreut, bewusst gewählt: Der neue MSCI World Equal Weight Select ETF

Diversifikation statt Überallokation: Ein gleichgewichteter Ansatz für den MSCI World bietet eine sinnvolle Option für Anlegerinnen und Anleger.

Anfang 2025 erlebte die Welt der ETFs eine bemerkenswerte Neujustierung: Zum ersten Mal seit Februar 2023 verzeichnen US-Aktien-ETFs einen Rückgang1. Stattdessen rücken europäische und globale Aktien-ETFs nun zunehmend in den Fokus der Anleger.2Ein genauer Blick auf klassische, globale Aktienindizes – etwa den MSCI World – offenbart allerdings strukturelle Schwächen. Diese Indizes bilden die Wertentwicklung internationaler Börsenunternehmen zwar ab, gewichten sie jedoch streng nach ihrer Börsenkapitalisierung. Das bedeutet: Je größer der Marktwert des Unternehmens, desto größer sein Einfluss auf den Gesamtindex. Dies führt zu einer starken Konzentration auf einige wenige, überdurchschnittlich große Konzerne – die so genannten „Magnificent Seven“. Zudem machen US-amerikanische Unternehmen mittlerweile rund 70% der Gewichtung im MSCI World Index aus. Die Folge: ein erhöhtes Klumpenrisiko und eine eingeschränkte Risikodiversifikation, sowohl regional als auch sektoral.3

Equal Weight – Balance statt Konzentration

Hier setzt der Equal-Weight-Ansatz an, der im Jahr 2024 insbesondere als Reaktion auf die Dominanz einzelner Tech-Giganten an Bedeutung gewonnen hat. Der MSCI World Equal Weighted Ex Business Involvement Screens Select Index, ein Ableger des MSCI World Index, verfolgt einen bewussten Gegenentwurf: Jedes Unternehmen wird im Index gleichgewichtet, unabhängig von dessen Marktkapitalisierung.4 Das Ergebnis ist ein ausgewogeneres Portfolio, welches das Gewicht der größten Bestandteile effizient reduziert und somit eine breitere Risikostreuung ermöglicht. Entsprechend werden Mid-Caps in Equal-Weight-Indizes stärker berücksichtigt. Ein weiterer Vorteil: Durch die Gleichgewichtung lassen sich Risiken reduzieren, die durch starke Konzentration auf einzelne Länder oder Branchen entstehen.

Ausschlüsse und Best-in-Universe

Der BNP Paribas Easy MSCI World Equal Weight Select UCITS ETF (WKN: A417BG) bildet den MSCI World Equal Weighted Index ab und umfasst globale Unternehmen, die auf der Grundlage von ESG-Kriterien5 ausgewählt werden (etwa Umweltchancen, Umweltverschmutzung und Abfall, Humankapital, Unternehmensführung usw.). Die ESG-Integration erfolgt in einem mehrstufigen Verfahren6: Die Indexkonstruktion beginnt mit dem gesamten Universum der im klassischen MSCI World Index enthaltenen Unternehmen. Als nächstes wird ein wählbares Universum gebildet, das Unternehmen ausschließt, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllen. Dies betrifft Unternehmen aus den Sektoren fossile Brennstoffe (ab 10% Umsatz), Kohlestrom (ab 10% Umsatz), kontroverse Waffen sowie die Tabakindustrie (ab 5% Umsatz) oder mit wiederholt oder schwerwiegend gegen den UN Global Compact verstoßen oder in ESG-Kontroversen verwickelt sind. In einem Best-in-Universe-Ansatz werden alle verbleibenden Unternehmen anhand ihrer ESG-Bewertungen gereiht. Dabei werden 20% der Unternehmen mit den schlechtesten ESG-Bewertungen aus dem Index ausgeschlossen. Aus dem daraus entstandenen „Selected Universe“ wird schließlich der finale Index gebildet – mit gleichgewichteter Allokation aller verbleibenden Titel.

Der BNP Paribas Easy MSCI World Equal Weight Select UCITS ETF auf einen Blick

Der BNP Paribas Easy MSCI World Equal Weight Select UCITS ETF (WKN: A417BG) wurde am 15. April 2025 gelauncht. Der zugrunde liegende Index beinhaltet überwiegend Unternehmen aus den Sektoren Industrie (19,6%), Finanzwesen (18,3%), IT (12,2%) und Gesundheitswesen (9,8%). Die geografische Aufschlüsselung des Indizes beinhaltet überwiegend Unternehmen aus den Vereinigten Staaten (36,7%), Japan (14%), Vereinigtes Königreich (6,41%) und Kanada (6,55%).

BNP Paribas Easy MSCI World Equal Weight Select UCITS ETF

Fonds-Daten ISIN IE0008D0AIU9 WKN A417BG Ertragsverwendung Thesaurierend Währung EUR Replikation Physisch Gesamtkostenquote 0,20% Verwaltetes Vermögen (Mio. €) 48 Risikoindikator1 4 Tracking Error <1% SFDR Art. 8 Quelle: BNP Paribas AM, Stand 30.09.25

Vergleich der Sektorengewichtungen zum MSCI World Index

Sektor Über- /Untergewichtung Informationstechnologie -15,20% Kommunikationsdienste -4,60% Zyklischer Konsum -1,90% Energie -0,40% Gesundheitswesen 0,70% Finanzwesen 1,50% Versorgungsunternehmen 2,20% Basiskonsumgüter 2,50% Immobilien 2,50% Grundstoffe 4,30% Industrie 8,40% Quelle: BNP Paribas AM, Stand 30.09.25

Vergleich der Ländergewichtungen zum MSCI World Index

Land Über- /Untergewichtung Vereinigte Staaten -35,80% Finnland 1,00% Hong Kong 1,07% Italien 1,10% Niederlande 1,20% Schweiz 1,38% Deutschland 1,72% Frankreich 1,91% Schweden 2,39% Australien 2,47% Vereinigtes Königreich 2,83% Kanada 3,26% Japan 8,58% Quelle: BNP Paribas AM, Stand 30.09.25

Jahresperformance Net Total Return in USD

YTD 1 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre MSCI World Equal Weighted Ex Business Involvement Screens Select Index 18,17% 1,00% 11,44% 18,46% 10,55% MSCI World Index 17,43% 3,21% 17,25% 23,72% 14,41% Performance-Differenz (PP*) 0,74% -2,21% -5,81% -5,26% -3,86% Quelle: BNP Paribas AM, Stand 30.09.25

[1] BNP Paribas Asset Management, ETF Watch – März 2025, 11.03.2025 [2] BNP Paribas Asset Management, Talking Heads – ETF flows and trends in a world in flux, 22.04.2025 [3] Börse Frankfurt, Fünf Gründe warum der MSCI World kein perfektes Investment ist, 10.03.2025 [4] MSCI, Index Methodology, MSCI World Index, 29.04.2025

[5] Börse Frankfurt, Fünf Gründe warum der MSCI World kein perfektes Investment ist, 10.03.2025 [6] MSCI, Index Methodology, MSCI World Equal Weighted Index, 29.04.2025 [7] Umwelt, Soziales und Unternehmensführung [8] MSCI, MSCI World Equal Weighted Ex Business Involvement Screens Select Index Methodology, 29.04.2025

Risikohinweis:

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