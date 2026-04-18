Billionen im All – wird Asteroiden-Bergbau zum Risiko für den Goldpreis?

Studien zeigen enormes Rohstoffpotenzial im All. Doch genau das könnte langfristig den Goldpreis unter Druck setzen – und eröffnet neue Perspektiven für ETF-Anleger.

Elon Musk drängt mit SpaceX an die Börse und will sowohl zum Mond als auch zum Mars. Kein Wunder: Im Weltraum schlummern gewaltige wirtschaftliche Potenziale. So ist die wirtschaftliche Bedeutung von Asteroiden keine reine Zukunftsvision mehr. Wissenschaftliche Analysen zeigen, dass viele dieser Himmelskörper enorme Mengen an Metallen enthalten. So verweist etwa eine Analyse der Harvard International Review darauf, dass der Asteroid 16 Psyche theoretisch Rohstoffe im Wert von bis zu 700 Quintillionen US-Dollar enthalten könnte.

Auch allgemein gilt laut wissenschaftlicher Literatur zum Asteroidenbergbau, dass metallreiche Asteroiden erhebliche Mengen an Edelmetallen und Industriemetallen enthalten können, die potenziell Billionenwerte erreichen. Diese Größenordnungen erklären, warum Asteroidenbergbau in der Forschung zunehmend als potenzieller „Gamechanger“ für globale Rohstoffmärkte diskutiert wird.

Wirtschaftlichkeit: All-Studien zeigen hohe Hürden

Trotz des enormen Potenzials bleibt die wirtschaftliche Umsetzung aktuell schwierig. Eine zentrale Referenz ist die Studie von Hein, Matheson und Fries (2018), A Techno-Economic Analysis of Asteroid Mining. Sie zeigt, dass sich Asteroidenbergbau nur unter sehr spezifischen Bedingungen rechnet – insbesondere bei deutlich reduzierten Transportkosten und einer hohen Anzahl paralleler Missionen.

Ergänzend dazu kommen Calla, Fries und Welch (2018) in ihrer Studie Asteroid Mining with Small Spacecraft and its Economic Feasibility zu dem Ergebnis, dass für einen wirtschaftlichen Betrieb mehr als 100 Raumfahrzeuge sowie mehrjährige Missionen erforderlich wären.