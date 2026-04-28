Was sind Mischfonds?

Mischfonds unterscheiden sich vor allem durch ihren Aktienanteil, ihre Flexibilität und ihr Risikoprofil. Investiert wird in mindestens 2 Anlageklassen.

Defensive Mischfonds

Sie setzen stärker auf Anleihen und andere stabilisierende Anlagen. Der Aktienanteil ist eher niedrig. Sie richten sich an Anleger, die weniger Schwankungen wünschen und dafür geringere Renditechancen akzeptieren.

Die Aktienquote liegt meist bei 25-30 Prozent

Ausgewogene Mischfonds

Ausgewogene Mischfonds kombinieren Aktien und Anleihen häufig in einem annähernd ausgewogenen Verhältnis. Sie sollen eine Balance aus Sicherheit und Wachstum bieten. Für viele Anleger können sie eine Alternative zwischen defensiver und offensiver Geldanlage sein.

Die Aktienquote liegt meist bei 30-60 Prozent

Dynamische oder offensive Mischfonds

Offensive Mischfonds haben einen höheren Aktienanteil. Dadurch steigen die Renditechancen, aber auch die Schwankungen. Sie sind eher für Anleger mit höherer Risikobereitschaft und längerem Anlagehorizont geeignet.

Die Aktienquote liegt meist bei mehr als 60 Prozent

Flexible Mischfonds

Flexible Mischfonds dürfen die Gewichtung der Anlageklassen stärker anpassen. Das Fondsmanagement kann den Aktienanteil erhöhen oder senken, je nachdem, wie es die Märkte einschätzt. Diese Flexibilität kann in volatilen Marktphasen von Vorteil sein, macht den Fonds aber auch abhängiger von den Anlageentscheidungen des Managements. Die Nachteile von Market Timing können an Bedeutung gewinnen.

Je nach Marktlage kann die Aufteilung der Anlageklassen angepasst werden

Feste Mischfonds

Bei festen Mischfonds ist die Aufteilung zwischen den Anlageklassen weitgehend vorgegeben. Das schafft mehr Planbarkeit. Dennoch kann das Fondsmanagement innerhalb der einzelnen Anlageklassen Wertpapiere auswählen, etwa bestimmte Aktien oder Anleihen.