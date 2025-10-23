Kinderdepot Trade Republic vs. Scalable Capital

Die finanzielle Zukunft von Kindern hängt heute stärker denn je davon ab, wie früh Eltern den Grundstein für den Vermögensaufbau ihrer Kinder legen. Gerade im Hinblick auf die Rentenlücke ist ein früher Vermögensaufbau mit Wertpapierdepots und geeigneten Welt-Aktien-ETFs heute unverzichtbar. Angesichts steigender Lebenshaltungskosten, sinkender Rentenniveaus und der Rentenlücke wird deutlich:

Wer nicht vorsorgt, überlässt die Altersvorsorge seiner Kinder dem Zufall.

Kinderdepots sind daher keine nette Zusatzoption, sondern eine Notwendigkeit – und Trade Republic sowie Scalable Capital machen den Einstieg einfacher denn je.

Ein Beispiel: Die folgende Tabelle kann dir einen Eindruck vermitteln, wie stark der Zinseszinseffekt schon bei geringen Sparraten wirkt. Wir sind dabei von einer Durchschnittsrendite von 7 Prozent pro Jahr (ohne Berücksichtigung von Steuern, Gebühren und Kosten) ausgegangen:

Sparrate

p.m. Sparrate

p.a. Endvermögen

5 Jahre Endvermögen

10 Jahre Endvermögen

18 Jahre 10 Euro 120 Euro 715,98 Euro 1.720,19 Euro 4.232,98 Euro 50 Euro 600 Euro 3.579,92 Euro 8.600,94 Euro 21.164,90 Euro 100 Euro 1.200 Euro 7.159,84 Euro 17.201,89 Euro 42.329,81 Euro Quelle: extraETF ETF-Sparplanrechner, Stand: 10/2025.

Das zeigt: Sparen lohnt sich. Und mit ausreichend breit gestreuten Welt-ETFs, auf beliebte Indizes wie den MSCI World, MSCI All Country World oder FTSE All-World stehen die Chancen über mindestens 15 Jahre Anlagezeitraum ausgezeichnet, ähnliche durchschnittliche Renditen zu erzielen. Umso früher du anfängst, umso mehr Zeit hat der Zinseszinseffekt zu wirken.

Über die ETF-Suche findest du genau die Welt-ETFs, die zu dir und deinem Kind passen. Prüfe, ob auf diese oder ähnliche Indizes bei Trade Republic oder Scalable Capital ETFs angeboten werden, zu denen die Kosten erstattet werden. So profitierst du noch mehr.