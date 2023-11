iBonds-ETFs einfach erklärt

Ein klassischer Anleihen-ETF und ein iBond-ETF sind zwei unterschiedliche Anlageinstrumente im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere.

Ein Anleihen-ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der einen bestimmten Rentenindex abbildet. Er bietet Anlegern die Möglichkeit breit gestreut in den Rentenmarkt zu investieren. Wenn Anleihen aus dem Anleihenindex fällig werden, werden sie in Anleihen reinvestiert, die der Indexregel entsprechen. Damit ist sichergestellt, dass ein Anleihen-ETF immer in ein Anleihenportfolio investiert ist, das den Indexbedingungen entspricht.

Im Gegensatz dazu haben iBond-ETFs eine feste Laufzeit. Die Anleihen, in die der iBond-ETF investiert, haben daher eine ähnliche Laufzeit. Damit ist sichergestellt, dass am Laufzeitende des ETFs auch alle im Fonds enthaltenen Anleihen endfällig sind. Durch diese Endfälligkeit können Anleger ihre Kapitalströme besser planen und wissen bereits beim Kauf, welche Rendite sie aus dem Investment erwarten können. iBonds-ETFs schließen damit eine Lücke in der Welt der Anleihen-ETFs.