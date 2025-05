Was ist Festzinssparen?

Festgeldzinsen orientieren sich am Leitzins der EZB und sind in den letzten Jahren aufgrund der geldpolitischen Zinswende deutlich gestiegen. Derzeit sind - je nach Anbieter und Laufzeit - Zinsen von bis zu 2,5 Prozent p.a. möglich. Je länger man sein Geld anlegt, desto höher ist in der Regel der Zinssatz.

Beispiel:

10.000 Euro für 1 Jahr zu 2,5 Prozent Zinsen angelegt, ergibt nach 1 Jahr Anlage 250 Euro Zinsertrag (Ohne Berücksichtigung von Steuern).