Discountzertifikate können ideal für Anleger sein, die in unsicheren Marktphasen vorsichtig agieren möchten. Sie ermöglichen den Einstieg mit einem Rabatt auf den Basiswert und können somit einen gewissen Sicherheitspuffer gegen moderate Kursverluste bieten. Ihr Nachteil ist die begrenzte Gewinnchance durch den Cap, was bei einem überraschend starken Kursanstieg oberhalb des Caps zu Opportunitätskosten, also entgangene mögliche Gewinne, führt.

Anders als bei einer reinen Buy-and-Hold-Strategie, kann sich ein Discountzertifikat für vielfältige aktive Anlagestrategien eignen. Die Erwartung, wie sich ein Basiswert entwickeln wird, ist eine Spekulation und mit entsprechenden Risiken behaftet.

Strategien mit Discountzertifikaten können diese Ausrichtungen haben:

1. Defensiv

Cap unterhalb des aktuellen Aktienkurses: Hohe Sicherheit, Geringe Rendite.

Ideal bei vorsichtiger Risikobereitschaft.

2. Neutral

Cap auf Höhe des Aktienkurses: Gleichgewicht zwischen Risiko und Ertrag.

Eignet sich für Seitwärtsmärkte.

3. Offensiv

Cap oberhalb des Aktienkurses: Höhere Gewinnchancen, Geringerer Discount.

Geeignet für leicht optimistische Anleger.

Faustregel:

Je weniger wahrscheinlich ist, dass der Referenzpreis am Bewertungstag unter dem Cap liegt, desto geringer fällt in der Regel die maximal mögliche Rendite aus.

Umgekehrt gilt das magische Dreieck der Geldanlage auch bei Discountzertifikaten: Wer höhere Renditechancen anstrebt, muss auch ein größeres Risiko eingehen. Das kann bis hin zum Totalverlust führen.