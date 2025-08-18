Cathie Wood ist eine der bekanntesten Fondsmanagerinnen und Investorinnen unserer Zeit. Sie zählt zu den Börsengurus. Mit ihrer Investmentgesellschaft ARK Invest hat sie ein Universum innovativer ETFs geschaffen, das weltweit für Aufsehen sorgt. Neben beachtlicher Performance stehen jedoch auch scharfe Kritik, hohe Verluste und umstrittene Investitionen im Raum.

In diesem Artikel beleuchten wir Wood als Person, ihre Strategie, ihre Produkte und ihren Einfluss auf die Börse und die Anleger.