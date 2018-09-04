Wisdom Tree mit neuer Rohstoffe-Anteilsklasse mit Währungsabsicherung

Die abgesicherten Anteilsklassen des WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF ermöglichen laut Anbieter ein Engagement in optimierten breiten Rohstoff-Portfolios und bieten Investoren gleichzeitig einen höheren Schutz vor den Auswirkungen negativer Währungsschwankungen. Der Fonds verwendet auch ein innovatives dynamisches Rollverfahren, um die Rollkosten im Contango zu minimieren und die Rollrendite im Backwarding zu maximieren, mit dem Ziel, die langfristigen Kosten für das Halten von Rohstoffengagements zu reduzieren.

Christopher Gannatti, Leiter der Analyseabteilung bei Wisdom Tree in Europa, kommentiert: „Wir stellen seitens der Investoren eine erhöhte Nachfrage nach einem breiten Engagement in dieser Anteilsklasse fest, da das Wissen um seinen unkorrelierten Risikobeitrag zugenommen hat. Rohstoffe korrelieren tendenziell positiv mit der Inflation, was im heutigen Umfeld steigender Zinsen attraktiv sein kann. Ein angemessen diversifiziertes, breites Rohstoff-Engagement kann außerdem dazu beitragen, spezifische, mit einzelnen Rohstoffen verbundene Risiken, abzumildern.“

Hier die Details zum neu aufgelegten ETF:

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – EUR Hedged Acc

Anlageklasse: Rohstoff-ETF

WKN: A2JRN6

ISIN: DE000A2JRN64

Laufende Kosten: 0,35 Prozent

Ertragsverwendung: thesaurierend

Begriffsklärung – Rohstoffe

Contango: Wenn der Spot-Preis eines Rohstoffs niedriger ist als der Terminpreis.

Backwardation: Wenn der Spot-Preis eines Rohstoffs höher ist als der Terminpreis.

Rollover: Wenn ein demnächst endendes Termingeschäft auf das nächste Termingeschäft, das in einem späteren Monat ausläuft, übertragen wird.