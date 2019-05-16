Weltinvest: Sechster Robo-Advisor durchbricht 100-Millionen-Euro-Grenze

Seit Mitte April verwaltet der Robo-Advisor Weltinvest 100 Millionen Euro. Der noch junge Anbieter reiht sich damit ein in die Liste der größten digitalen Vermögensverwalter Deutschlands. Platzhirsch bleibt nach wie vor Scalable Capital.

Anfang 2018 haben wir noch über die Anfänge von Weltinvest, einer Marke der Fintech-Schmiede Raisin berichtet. Zuvor wirbelten die Berliner unter dem Namen Weltsparen die Welt der Sparer auf. Sie ermöglichten deutschen Kunden den Zugang zu höher verzinstem ausländischen Fest- und Tagesgeld. Ein Geschäft, wonach sich deutsche Sparer in Zeiten der von der Europäischen Zentralbank (EZB) verordneten Zinsdiät sehnten.

Wie sieht der typische Kunde von Weltinvest aus?

Auch das noch jüngere Geschäftsmodell auf ETF-Basis scheint anzukommen. Dabei können Kunden weltweit aufgestellte ETF-Portfolios mit 30-, 50-, 70- und 100-prozentigem Aktienteil verwalten lassen. Im Durchschnitt entscheiden sich Kunden für einen Aktienanteil von 64 Prozent. Die Variante mit einer 70-prozentigen Aktienquote ist mit 31 Prozent die beliebteste. Im Schnitt wandern mehr als 20.000 Euro in ein Portfolio. 85 Prozent der Kunden haben bereits Erfahrungen mit Wertpapieren gesammelt.

Insgesamt legen die Kunden 100 Millionen Euro über Weltinvest an. Damit streiten sich die Berliner mit Truevest um den fünften Platz in der deutschen Robo-Hierarchie.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Weltinvest bereits ein Jahr nach unserem Launch diesen ersten Meilenstein erreicht haben. Wir bekommen von unseren Anlegern sehr positives Feedback zu unserem transparenten Portfolioansatz, dem Einsatz von Vanguard-ETFs und den niedrigen Gesamtkosten. Mit dem neuen Weltinvest-Sparplan (Anmerkung der Redaktion: ab 50 Euro Monatsrate und ohne weitere Mindestanlage) und weiteren Produktneuerungen werden wir unser Wachstum dieses Jahr weiter beschleunigen“, sagt Til Rochow, Leiter für Geldanlageprodukte bei Raisin, dem Betreiberunternehmen von Weltinvest.

Übrigens: Weltinvest hat die Eintrittshürde massiv gesenkt. Statt 10.000 Euro können Kunden schon ab 500 Euro mit der digitalen Vermögensverwaltung starten. Sparpläne lassen sich ohne Zusatzkosten ab einer monatlichen Rate von 50 Euro führen. Dabei spielt es keine Rolle, ob eine Einmalanlage vorliegt oder nicht.