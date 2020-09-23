VIX – wie diese 3 Buchstaben Ihr Depot vor der zweiten Corona-Welle schützen können

Zuletzt liefen Vola-Indizes im Gleichschritt mit dem Aktienmarkt. Das ist höchst ungewöhnlich. Hält die Situation an? Und ist ein VIX-ETF jetzt sinnvoll?

In den vergangenen Wochen gab es an der Börse ein Kuriosum zu beobachten. In dieser Zeit zeigte sich ein ungewöhnlicher Verlauf von S&P 500 und VIX. Der VIX ist ein Index, der die implizite Volatilität des S&P 500 anhand von Index-Optionen misst. Die Indizes sind normalerweise negativ korreliert. Das bedeutet: Wenn die Aktienkurse steigen, sinkt in der Regel die Volatilität – und umgekehrt.

Der Grund dafür: „Aktienmarktanstiege erfolgen meist langsam und stetig, während Rückgänge oft abrupt und stark verlaufen. Die Volatilität ist also im Durchschnitt niedriger, wenn der S&P 500 steigt als wenn er sinkt“, so die Experten der DWS.

Doch überraschenderweise bewegten sich der S&P 500 und der VIX seit Ende August in die gleiche Richtung. Ende August hat der S&P 500 allerdings einen neuen Höchststand erreicht, was Anleger einerseits dazu veranlasst habe, weiter auf steigende Notierungen zu spekulieren und andererseits sich gegen fallende Kurse abzusichern.