Verbraucherschützer mahnen Trade Republic und Scalable Capital ab

Trade Republic und Scalable Capital locken mit attraktiven Tagesgeld-Offerten. Doch daran stört sich der Verbraucherschutz. Was ist passiert?

Die beiden Neobroker-Platzhirsche Trade Republic und Scalable Capital rücken in den Fokus der Verbraucherschützer. So haben die Verantwortlichen der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg jüngst beide Anbieter abgemahnt. Sogar eine Klage steht im Raum. Doch was ist der Hintergrund?

Verbraucherschützer kritisieren Geldmarktfonds-Konzept

Bei Trade Republic und Scalable Capital winkt aktuell ein Zinssatz von 2,75 Prozent. Die Angebote erinnern an eine Top-Tagesgeld-Offerte. Ist das Versprechen zu gut, um wahr zu sein? Es gibt zumindest ein paar Haken im Kleingedruckten. „Wir halten die Werbung hinsichtlich der Höhe des Zinssatzes für irreführend. Der ausgelobte Zins ist variabel und wird zudem nur auf den Teil des Guthabens bezahlt, der als Einlage verwahrt wird“, sagt Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.

Verbraucher müssen laut Nauhauser klar erkennen können, wie ihr Geld verwahrt wird, ob es der Einlagensicherung unterliegt und welche Zinsen sie erwarten können. Denn ein Teil der Einlagen kann in Geldmarktfonds fließen. „Den Verbrauchern wird nicht ausreichend klar gemacht, dass ihr Guthaben nicht vollständig der Einlagensicherung unterfällt, weil es teilweise in Geldmarktfonds angelegt wird. Es ist auch völlig unklar, unter welchen Voraussetzungen und in welcher Höhe die Gelder in Geldmarktfonds angelegt werden statt auf Treuhandsammelkonten bei Partnerbanken“, berichtet Nauhauser.

Warum ist das Geldmarktfonds-Konzept Ziel der Kritik?

Als Kunde von Trade Republic oder Scalable Capital gibt es keinen Grund in Aktionismus oder Panik zu verfallen. Dennoch solltest du über das Konstrukt des Geldmarktfonds Bescheid wissen. Ein Teil deiner Einlage kann in Geldmarktfonds fließen. Diese versprechen keine fest Verzinsung, sondern investieren in Anleihen mit kurzer Restlaufzeit. Dazu gehören Unternehmensanleihen und Staatsanleihen.