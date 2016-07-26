vaamo startet B2B-Strategie mit N26 (number26)

vaamo startet B2B-Strategie. Dazu baut es sein B2B Geschäft aus und stellt seine führende Technologie im Bereich Robo Advice damit Banken, Finanzdienstleistern und anderen Partnern zur Verfügung. Als erste Kooperation startet das Erfolgsstartup N26 (Zum N26 Testbericht auf Geld-Digital.de) ein eigenes Investmentangebot „Powered by vaamo“.

vaamo hat sich bisher als einer der ersten und führenden „Robo-­Advisor“ für Privatkunden einen Namen in Deutschland gemacht. Nun bietet vaamo seine führende technologische Plattform auch Dritten an. So können z.B. Banken, Finanzdienstleister und Startups ihren Kunden einfach und schnell selbst automatisierte Geldanlage-­ Lösungen anbieten. Aus Sicht dieser machen Online-­Geldanlagen insbesondere aus zwei Gründen Sinn: erstens adressieren sie hierdurch eine jüngere Zielgruppe („Digital Natives“), welche sich nur noch schwer über traditionelle Vertriebswege erreichen lässt. Zweitens wird es vor dem Hintergrund erhöhter regulatorischer Anforderungen (insbesondere MiFID2) immer schwieriger, Anleger mit kleineren Anlagevolumina profitabel zu bedienen.

vaamo startet B2B-Strategie im Bereich Online-Geldanlage

vaamo startet B2B-Strategie und die Kunden profitieren bei vaamo von der umfassenden technologischen Kompetenz und Erfahrung im Bereich Online-­Geldanlage, welche über die letzten 3 Jahre durch den Betrieb eines eigenen Robo Advisers aufgebaut wurde. Neben dem Anlageprodukt spielt insbesondere heutzutage das Benutzererlebnis (User Experiance – UX) eine große Rolle – es kommt darauf an, das komplexe Thema auf einfache und moderne Weise umzusetzen. B2B Kunden können in Zusammenarbeit mit vaamo sehr schnell und ohne hohen Investitionsaufwand ein eigenes Robo Advice-­Angebot an den Markt bringen. Dabei kann das Angebot von vaamo individuell bis hin zu einem vollständigen Whitelabel-­Angebot angepasst und sogar eigene Anlagestrategien im Rahmen der Anlagevermittlung oder Vermögensverwaltung integriert werden. Für die Einbindung in bestehende Online-­Angebote bietet vaamo darüber hinaus noch eine sogenannte API-Lösung, d.h. alle Transaktions-­ und Serviceprozesse von der Depoteröffnung, über die Geldanlage bis hin zur Belieferung der Postbox können mittels einer einzigen modernen Schnittstelle eingebunden werden.

N26 Invest – Produkterweiterung zum Online-Girokonto

So auch bei N26, welche ihren Kunden unter „N26 Invest“ nun eine Geldanlage „Powered by vaamo“, basierend auf der Anlagestrategie von vaamo, in ihrer App anbieten. Drei Anlagestrategien stehen zur Auswahl, basierend auf der individuellen Risikopräferenz. Die gesamte technische und operative Abwicklung wird von vaamo und seiner Partnerbank, der FIL Fondsbank (FFB), übernommen.

Dr. Oliver Vins, Gründer und Vorstand von vaamo: „Neben unseren erfolgreichen B2C Aktivitäten bauen wir nun aufgrund der sehr hohen Nachfrage aus der Finanzbranche unser B2B Geschäft aus. N26 ist einer der erfolgreichsten deutschen FinTechs und ein toller Auftakt für uns. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“

Maximilian Tayenthal, Gründer von N26, ergänzt: „Wir bauen unseren FinTech Hub sukzessive auf und kooperieren hierfür mit den aus unserer Sicht besten Anbietern in ihrer jeweiligen Kategorie. Vaamo passt perfekt in das Konzept und ermöglicht es uns, unseren Kunden eine einfache und sinnvolle Geldanlage anzubieten.“

Gerhard Oehne, Geschäftsführer der FFB, ergänzt: „Es ist nur konsequent, dass vaamo seine ausgereifte Technologie nun auch Dritten zur Verfügung stellt. Wir freuen uns, vaamo bei diesem Schritt mit unserer Abwicklungsplattform weiter zu begleiten.“

Ausführliche Informationen über die Online-Vermögensverwaltung gibt es in unserem Robo-Advisor-Bereich. Lesen Sie auch unseren ausführlichen Robo-Advisor-Test.