US-Wahlen: Diese Aktien würden von Trump profitieren

Mit der Nominierung von Kamala Harris scheint das Rennen wieder offen zu sein. Diese Aktien würden von Donald Trump profitieren.

Bald geht die Bundesliga wieder los. Was in den USA passierst ist, lässt sich mit Fußball gut vergleichen: Das blaue Team (Demokratische Partei) hat den lahm Stürmer gegen einen dynamischen ausgetauscht. Die Auswechslung von Noch-Präsident Joe Biden gegen die neue Spitzenkandidatin Kamala Harris hat sie Siegchancen von Donald Trump (Republikaner) gedämpft. Dennoch hat Trump nach wie vor gute Aussichten, erneut US-Präsident zu werden. „Eine zweite Amtszeit dürfte erhebliche Auswirkungen auf verschiedene Branchen und Aktien haben. Wir sehen einige Profiteure“, sagt Marc Gabriel ist Kundendirektor bei der Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltungs GmbH in Kleve.

Trump und die Börse

Die Börse scheint mehr Gefallen an einem Präsidenten Trump zu finden als am aktuellen Präsidenten Biden. „Während der ersten Amtszeit von Donald Trump verbesserte sich der Dow-Jones-Index von 19.827 Punkten um 57 Prozent auf 31.188 Punkten. Seit Joe Bidens Amtsübernahme legte der Index um etwas mehr als 25 Prozent zu. Eine Garantie gibt es für diese Szenarien nie. So setzten viele Investoren bei Bidens Amtsantritt auf einen Boom bei den erneuerbaren Energien Aktien und auf den iShares Global Clean Energy ETF (WKN: A0MW0M), der sich seit Januar 2021 halbierte“, so Gabriel.