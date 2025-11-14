Trading 212: Weltweit investieren – ohne Kommissionen, ohne Kompromisse

Mit Trading 212 lässt sich ohne Ordergebühren über die 14 größten Börsen der Welt handeln. Erfahre jetzt mehr über den Broker.

Günstige Online-Broker sind auf dem Vormarsch. Ein besonders attraktives Angebot kommt von Trading 212. In einer Welt, in der Transparenz und Kostenbewusstsein immer wichtiger werden, setzt Trading 212 neue Maßstäbe. Die Plattform ermöglicht es privaten Anlegerinnen und Anlegern, börsennotierte Aktien und ETFs zu 100 % provisionsfrei zu handeln – ohne versteckte Gebühren, ohne Mindestbeträge, ohne Kompromisse. Für Trades, bei denen eine Währungsumrechnung erforderlich ist, wird lediglich eine Gebühr von 0,15 % erhoben.

Echter gebührenfreier Handel – kein Marketingversprechen, sondern Realität

Viele Anbieter werben mit vermeintlich kostenlosem Handel, doch oft verstecken sich Gebühren in Spreads oder Zusatzkosten. Bei Trading 212 ist das anders. Du investierst genau den Betrag, den du einsetzen möchtest – und jeder Euro fließt in deine gewählte Anlage, nicht in Gebühren. Das macht Trading 212 zu einer der fairsten Plattformen für Einsteiger wie auch für erfahrene Anleger, die auf der Suche nach einem transparenten und zugänglichen Broker sind.

Kapitalanlagen bergen Risiken. Es können andere Gebühren anfallen.