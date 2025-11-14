Trading 212: Weltweit investieren – ohne Kommissionen, ohne Kompromisse
Mit Trading 212 lässt sich ohne Ordergebühren über die 14 größten Börsen der Welt handeln. Erfahre jetzt mehr über den Broker.
Günstige Online-Broker sind auf dem Vormarsch. Ein besonders attraktives Angebot kommt von Trading 212. In einer Welt, in der Transparenz und Kostenbewusstsein immer wichtiger werden, setzt Trading 212 neue Maßstäbe. Die Plattform ermöglicht es privaten Anlegerinnen und Anlegern, börsennotierte Aktien und ETFs zu 100 % provisionsfrei zu handeln – ohne versteckte Gebühren, ohne Mindestbeträge, ohne Kompromisse. Für Trades, bei denen eine Währungsumrechnung erforderlich ist, wird lediglich eine Gebühr von 0,15 % erhoben.
Echter gebührenfreier Handel – kein Marketingversprechen, sondern Realität
Viele Anbieter werben mit vermeintlich kostenlosem Handel, doch oft verstecken sich Gebühren in Spreads oder Zusatzkosten. Bei Trading 212 ist das anders. Du investierst genau den Betrag, den du einsetzen möchtest – und jeder Euro fließt in deine gewählte Anlage, nicht in Gebühren. Das macht Trading 212 zu einer der fairsten Plattformen für Einsteiger wie auch für erfahrene Anleger, die auf der Suche nach einem transparenten und zugänglichen Broker sind.
Kapitalanlagen bergen Risiken. Es können andere Gebühren anfallen.
Grenzenlos investieren: Zugang zu den wichtigsten Börsen weltweit
Günstiger Handel ist gut – aber Zugang zu globalen Märkten ist entscheidend für den langfristigen Erfolg beim Investieren. Trading 212 bietet dir direkten Zugang zu 14 führenden Börsen auf der ganzen Welt. Dazu zählen unter anderem:
- Xetra / Deutsche Börse – der wichtigste Handelsplatz für deutsche Aktien wie SAP, Siemens oder Allianz.
- New York Stock Exchange (NYSE) – Heimat großer US-Unternehmen wie Coca-Cola, Visa oder Johnson & Johnson.
- NASDAQ – Technologie-Giganten wie Apple, Amazon oder Nvidia handeln hier.
- London Stock Exchange (LSE) – einer der ältesten und größten Handelsplätze Europas.
- Euronext – mit Notierungen aus verschiedenen europäischen Staaten.
- SIX Swiss Exchange – Zugang zu Top-Werten wie Nestlé, Roche oder Novartis
- Und weitere Börsen.
Mit Trading 212 kannst du dir dein Portfolio über Länder- und Branchen-Grenzen hinweg aufbauen – einfach, sicher und provisionsfrei. Daneben lassen sich dort Konten in 13 Währungen führen – samt attraktiver Verzinsung. Der Zinssatz variiert je nach Währung. So winken etwa beim Ungarischen Forint 7 % und beim Euro 2,4 % (Stand: 10. Juni 2025).
Fazit: Trading 212 bringt Fairness und Freiheit in den Aktienhandel
Mit Trading 212 eröffnest du dir nicht nur den Weg zum kostenlosen Handel, sondern auch den Zugang zu vielen der bedeutendsten Börsen weltweit – alles in einer App, ohne Gebühren, ohne Barrieren. Ob du gerade erst mit dem Investieren beginnst oder deine bestehende Anlagestrategie erweitern willst: Trading 212 bietet dir das passende Werkzeug.
Kapitalanlagen bergen Risiken. Es können andere Gebühren anfallen.