Testergebnis: Das sind die besten Robo-Advisors 2021

Viele Anbieter, starkes Wachstum – und jede Menge neue Trends. So lässt sich der Status quo des deutschen Robo-Marktes zusammenfassen. Wir haben alle wichtigen Anbieter ausführlich für Sie analysiert. Hier erfahren Sie das Testergebnis.

Seit 2013 buhlen Robo-Advisors in Deutschland um die Gunst der Kunden. Anfangs beäugten viele Anleger die Angebote der digitalen Vermögensverwalter mit Skepsis. Doch diese ist mittlerweile gewichen und die Vorteile sind ins Blickfeld geraten. Aktuell sind mehr als 40 digitale Vermögensverwalter in Deutschland auf dem Markt. Ein bunter Strauß an Anbietern mit unterschiedlichen Strategien, Schwerpunkten und Produkten.

Es gibt bereits drei Anbieter, die mehr als eine Milliarde Euro Anlagevolumen betreuen. Zur Milliardärs-Riege gehören Scalable Capital, Liqid und Visualvest, wobei Visualvest auch die Kundengelder mitzählt, die über White-Label-Produkte investiert sind. Schätzungen des Digital Market Outlooks zufolge wird das Anlagevolumen in Deutschland bis Ende 2021 auf insgesamt mehr als 15 Milliarden Euro steigen. 2,7 Millionen Kunden dürften hierzulande dann die Angebote der Robos nutzen.

Testergebnis: Vier Empfehlungen

Bei mehr als 40 Anbietern ist es nicht leicht, den Überblick zu behalten. Daher haben wir die 24 relevantesten digitalen Vermögensverwalter für unsere neue Ausgabe des Extra-Magazins ganz genau analysiert. Unser Daten-Team hat in den vergangenen Monaten intensiv daran gearbeitet, eine Hitliste der besten Robo-Advisors in Deutschland zu erstellen. Lediglich vier Anbieter erhalten von uns das Gütesiegel „Empfehlung“. Das liegt daran, dass wir unsere Testkriterien noch einmal deutlich verschärft haben.

Allerdings muss man anmerken, dass die Qualität der getesteten Anbieter durchweg hoch ist. Insgesamt bieten die Robo-Advisors in puncto Angebot und Kosten ein sehr hohes Niveau. Alle Anbieter in Deutschland garantieren eine sichere, diversifizierte Geldanlage zu überschaubaren Gebühren. Besonders erfreulich: Zahlreiche Robos haben die Einstiegshürden zum Teil deutlich gesenkt. Das gilt sowohl für Einmalanlagen als auch für Sparpläne.

Auch in puncto Kosten können wir positive Nachrichten vermelden: Der hohe Wettbewerb im Robo-Markt zahlt sich aus, denn fast alle digitalen Vermögensverwalter weisen niedrige Gebühren und transparente Kostenstrukturen aus.