So können Anleger vom steigenden Öl-Bedarf profitieren

Trotz Nachhaltigkeitsinitiativen und Netto-Null-Zusagen bleibt Öl der Kraftstoff der Weltwirtschaft. Anleger können entsprechende Produkte kaufen.

Auch wenn erneuerbare Energien und effizientere Verkehrs- und Transportmittel einen Rückgang des Verbrauchs erwarten lassen würden, steigt der Ölbedarf. Alessandro Valentino, Produktmanager bei Vaneck Europa klärt über dieses Paradoxon auf und legt dar, warum die Ölbranche auch langfristig noch Potenzial für Investoren birgt.

Öl ist fester Bestandteil der Wirtschaft

„Öl ist nach wie vor tief in der Weltwirtschaft verankert und die derzeitigen Bemühungen – etwa die Zunahme der Kapazitäten bei erneuerbaren Energien und Elektrofahrzeugen – haben das Verbrauchswachstum noch nicht umgekehrt“, sagt Valentino. So habe 2023 die weltweite Ölnachfrage zum ersten Mal die Marke von 100 Millionen Barrel pro Tag überschritten. „Für die tiefe Einbettung des Öls in die Weltwirtschaft gibt es drei wichtige Gründe: Zum einen treibt Öl die Wirtschaft an, gerade in der verarbeitenden Industrie und dem Transportwesen. Mehr als 90 Prozent des weltweiten Verkehrs dürften auf erdölbasierte Kraftstoffe angewiesen sein.“