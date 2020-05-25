Studie: Sieben Millionen ETF-Sparpläne bis 2025 erwartet

Die Zahl an ETF-Sparplänen wird sich nach einer Studie von extraETF.com, die Blackrock heute in einer Pressemitteilung aufgreift, in den kommenden Jahren vervielfachen. Die Vorteile liegen auf der Hand.

Die Bedeutung von ETF-Sparplänen wird weiterhin steigen. Damit rechnet zumindest der Vermögensverwalter Blackrock. Dabei berufen sich die Verantwortlichen auf eine Erhebung von extraETF Research, wonach die Anzahl der ETF-Sparpläne in Deutschland bis zum Jahr 2025 auf etwa sieben Millionen steigen soll. Zum Vergleich: Ende 2019 wurden rund 1,3 Millionen ETF-Sparpläne ausgeführt. Daraus ergäbe sich eine jährliche Wachstumsrate von rund 30 Prozent. Bei einer durchschnittlichen Sparplanrate von 150 Euro läge das jährliche Sparvolumen im Jahr 2025 dann bei rund 11,2 Milliarden Euro.

Studie: Entwicklung der ETF-Sparpläne im Jahr 2025

Die Annahmen von extraETF Research sind dabei sogar noch eher zurückhaltend. Das ergibt sich aus einem Blick in den Rückspiegel. So kletterte die Zahl der ETF-Sparplanverträge von 2014 bis 2019 um 53 Prozent im Jahr. Das Sparvolumen stieg in dieser Zeit mit 58 Prozent Jahr für Jahr sogar noch etwas stärker. Im bisherigen Jahr ergibt sich laut den Angaben führender Direktbanken, die extraETF Research vorliegen, ein durchschnittliches Sparvolumen pro Person von 174,70 Euro.