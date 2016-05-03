Scalable Capital verstärkt Vertriebsteam

Scalable Capital verstärkt sein Vertriebsteam. Felix Pachernegg wird sich ab sofort als Head of Sales and Distribution neben strategischen Themen vor allem um den Ausbau des Geschäfts für private und institutionelle Kunden kümmern. Dabei liegt sein Fokus auf der DACH-Region. Pachernegg ist seit 15 Jahren in der Finanzdienstleistungsbranche tätig. Als Director bei Morgan Stanley und der Bank of America Merrill Lynch hat er den Vertrieb für strukturierte Produkte für den deutschsprachigen Raum geleitet.

Scalable Capital überschreitet Schwelle von 750 Kundenportfolios

Scalable Capital ist im Februar dieses Jahres in Deutschland an den Start gegangen und verwaltet inzwischen rund 750 Kundenportfolios. Auch für den britischen Markt hat das Münchner Fintech-Start-up bereits eine Erlaubnis der zuständigen Regulierungsbehörde FCA (Financial Conduct Authority) erhalten.

„Wir haben in Deutschland und UK einen sehr guten Marktstart hingelegt und wollen dieser Wachstumsdynamik nun weiteren Schwung verleihen. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir mit Felix einen so erfahrenen Vertriebsexperten an Bord holen konnten“, sagt Erik Podzuweit, Mitgründer und Geschäftsführer von Scalable Capital.

„Scalable Capital hat das Potential, zu einem wichtigen Treiber für den technologiegetriebenen Wandel in der privaten Geldanlage zu werden. Das Unternehmen bietet mit seiner Risikomanagement-Technologie eine bessere, transparentere und kostengünstigere Alternative zu herkömmlichen Geldanlagemöglichkeiten. Ich freue mich, dass ich Scalable auf seinem weiteren Wachstumskurs unterstützen kann“, so Felix Pachernegg.

Scalable Capital ist ein unabhängiger Finanzdienstleister im Bereich der digitalen Vermögensverwaltung mit Sitz in München und London. Das Unternehmen erstellt für seine Kunden individuell angepasste, global diversifizierte Portfolios für den langfristigen Vermögensaufbau und wählt dafür die geeignetsten und kosteneffizientesten Exchange-Traded-Funds (ETFs). Im Interview „20 Fragen an Robo-Advisor Scalable Capital“ erhalten sie weitere Informationen über den Anbieter.