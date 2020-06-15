Scalable Capital startet Low-Cost-Broker – Wertpapierhandel jetzt im Abo

Der Markt für Low-Cost-Broker, also Direktbanken die einen besonders günstigen Wertpapierhandel anbieten, ist weiter in Bewegung. Heute hat der digitale Vermögensverwalter Scalable Capital ein neues Wertpapierangebot * gestartet. Ab sofort können dessen Kunden neben der Vermögensverwaltung auch eigenständig Wertpapiergeschäfte durchführen. Der Handel ist zum Start mit Aktien, Fonds und ETFs möglich. Im Rahmen eines Abo-Modells können Wertpapiergeschäfte kostenfrei durchgeführt werden.

Wertpapierhandel zum Nulltarif

Scalable Capital setzt dabei auf ein neues Preismodell, das erstmals eine echte Trading-Flatrate für den Handel von Wertpapieren bietet. Mit dem “Prime Broker”-Preismodell * können Kunden für 2,99 Euro pro Monat unbegrenzt Aktien und ETFs traden oder ETFs besparen. Weitere Gebühren fallen nicht an.

“Unser Broker eröffnet Privatanlegern die Möglichkeit, ihren Vermögensaufbau selbst zu steuern. Ähnlich wie bei Netflix bietet unsere Flatrate maximale Kostenklarheit. Wir machen Trading für Privatanleger einfacher, besser und günstiger. Damit gehen wir einen großen Schritt weiter auf dem Weg, die Geldanlage zu demokratisieren”, sagt Erik Podzuweit, Mitgründer und Geschäftsführer von Scalable Capital.

Mobil und über Desktop traden

“Trading muss einfach sein”, sagt Mitgründer und Geschäftsführer Florian Prucker. “Nirgendwo gelingen Kontoeröffnung, erste Einzahlung, erster Sparplan und erster Trade schneller und einfacher als in unseren von Grund auf neu entwickelten Apps. Wir sind stolz darauf, unseren Kunden nach rund einjähriger Entwicklung so viele technische Feinheiten zu bieten.”