Scalable Capital expandiert in die Schweiz

Der digitale Vermögensverwalter Scalable Capital bietet seinen Service ab sofort auch in der Schweiz an. Scalable Capital ist im Februar 2016 in Deutschland an den Start gegangen und verwaltet inzwischen mehr als 600 Millionen Euro von über 20.000 Kunden in Deutschland, Großbritannien und Österreich.

Für alle Schweizer Kunden stellt die Partnerbank von Scalable Capital, die Baader Bank AG, nun ein spezifisches Steuer-Reporting bereit. Zudem hat Scalable Capital eine eigene Website und Kunden-Hotline für die Schweiz eingerichtet. Die Portfolios werden in Euro geführt. Aufgrund ihrer Beliebtheit in anderen Ländern wird Scalable Capital auch regelmäßige Infoabende in der Schweiz veranstalten.

„Die Schweiz ist für jeden Vermögensverwalter ein interessanter Markt. Wir wären diesen Schritt aber nicht gegangen, wenn wir den Schweizer Privatanlegern nicht einen echten Mehrwert bieten könnten. Wir vereinen als einziger unabhängiger Robo-Advisor in Europa drei zentrale Bausteine zu einem wirklich kundenfreundlichen Produkt: Eine professionelle und von moderner Technologie unterstützte Risikosteuerung der Portfolios, geringe Kosten und ein umfassendes digitales Service-Angebot mit einzigartiger Transparenz“, sagt Erik Podzuweit, Geschäftsführer und Mitgründer von Scalable Capital.

Scalable Capital hat von Anfang an großen Wert darauf gelegt, eine beliebig skalierbare technische Infrastruktur zu bauen, die auf mehrere Sprachen, Währungen und steuerliche sowie aufsichtsrechtliche Systeme ausgelegt ist. Zudem hat das Fintech dank seiner BaFin-Erlaubnis eine EU-weite Zulassung und kann seine Dienstleistung europaweit anbieten, ohne dass ein zusätzliches Genehmigungsverfahren notwendig ist.