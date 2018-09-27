Scalable Capital gewinnt Openbank als Partner in Spanien

Es ist viel Bewegung im Segment der digitalen Vermögensverwalter. Erst gestern hat das Berliner FinTech Liqid eine Finanzierungsrunde über 33 Mio. Euro bekanntgegeben, nun verkündet Scalable Capital eine B2B-Partnerschaft mit der Openbank in Spanien.

Für die Digitalbank der Santander-Gruppe, Europas zweitgrößter Bank nach Kundenzahlen, hat Scalable Capital gemeinsam mit BlackRock eine White-Label-Lösung für eine digitale Vermögensverwaltung entwickelt. Der neue Service mit dem Namen “Invertimos por ti” (“Wir investieren für Dich”) ist nahtlos in das Online-Banking von Openbank integriert und steht den Kunden der spanischen Digitalbank ab heute zur Verfügung.

„Wir wollen nicht nur der führende digitale Vermögensverwalter für Privatkunden in Europa werden, wir wollen uns auch als die präferierte europäische B2B-Plattform für digitale Vermögensverwaltungs-Lösungen etablieren. Wir freuen uns sehr darüber, dass Openbank diese Plattform nun dazu nutzt, Kunden schon ab 500 Euro eine digitale Vermögensverwaltung anzubieten“, sagt Erik Podzuweit, Gründer und Geschäftsführer von Scalable Capital.

Tipp: Lesen Sie dazu auch unser Interview mit Erik Podzuweit.

Scalable Capital liefert Technologie, BlackRock die strategische Asset Allocation

Während Scalable Capital die technologische Infrastruktur für den digitalen Vermögensverwalter gebaut hat, liefert BlackRock die strategische Asset Allocation für die Openbank-Portfolios. Den Openbank-Kunden stehen fünf verschiedene Risikoklassen zur Verfügung, die sich in der Gewichtung von Aktien- und Anleihen-Indexfonds unterscheiden. Anders als in Deutschland investieren Anleger dabei in Indexfonds und nicht in Exchange-Traded Funds (ETFs), denn bei Umschichtungen zwischen Indexfonds fallen in Spanien keine Kapitalertragssteuern an.

„Wir freuen uns sehr über das Vertrauen von Openbank. Gemeinsam mit BlackRock ist uns eine sehr kundenfreundliche Lösung gelungen, die die Modularität unserer technischen Infrastruktur belegt und somit auch das breite Spektrum möglicher B2B-Kooperationsmodelle aufzeigt. Wir sehen dieses Modell als ein Musterbeispiel für weitere Kooperationen, an denen wir bereits arbeiten. Nun geht es aber erst einmal darum, möglichst viele der Openbank-Kunden für die digitale Vermögensverwaltung zu begeistern“, sagt Florian Prucker, Gründer und Geschäftsführer von Scalable Capital.

Um die Einstiegshürde insbesondere für junge Anleger möglichst niedrig zu halten, liegt der Mindestanlagebetrag bei nur 500 Euro. Sparpläne können kostenlos eingerichtet werden, die Vermögensverwaltung wird Openbank-Kunden zudem im Jahr 2018 noch kostenlos angeboten, danach werden die nach Anlagevolumen gestaffelten Kosten stets unter ein Prozent betragen. Mit dem von Scalable Capital neu entwickelten „Goal-Based Investing” haben Kunden außerdem die Möglichkeit, ihren Vermögensaufbau an einem konkreten Sparziel auszurichten.

Openbank profitiert von End-to-End-Automatisierung

Openbank hat sich auch deshalb für Scalable Capital als Partner entschieden, weil das Fintech die technologische Expertise mitbringt, End-to-End-Prozesse vollständig zu automatisieren. Alle Frontend-, Backend- und Backoffice-Prozesse können unkompliziert via APIs gesteuert werden. Der Service ist komplett in das Online-Banking von Openbank integriert, damit Kunden keine weitere Authentifizierung durchführen müssen.

Tipp: Lesen Sie dazu auch unser Interview mit Erik Podzuweit.