Scalable Capital verwaltet jetzt eine Milliarde Euro

Nur 28 Monate nach seinem Markteintritt verwaltet der digitale Vermögensverwalter Scalable Capital * mehr als eine Milliarde Euro für seine Kunden. Weltweit hat kein anderer unabhängiger Robo-Advisor die Milliardengrenze so schnell erreicht wie das in München und London ansässige Fintech. Auf dem deutschen Markt ist Scalable Capital damit klarer Marktführer.

„Wir freuen uns über diesen wichtigen Meilenstein“, sagt Erik Podzuweit, Gründer und Geschäftsführer von Scalable Capital. „Eine so steile Anlaufkurve hatten wir nicht erwartet, als wir vor etwas mehr als zwei Jahren an den Start gingen. In US-Dollar gemessen haben wir die erste Milliarde sogar noch schneller erreicht und zwar in knapp zwei Jahren und damit rascher als die führenden US-amerikanischen Robo-Advisor, die einige Jahre vor uns an den Markt gegangen sind und heute jeweils über zehn Milliarden US-Dollar verwalten. Das erreichte Anlagevolumen zeigt vor allem, dass es eine echte Nachfrage nach digitaler Vermögensverwaltung gibt. Wir stehen aber immer noch ganz am Anfang: Es gibt Millionen von Menschen in Europa, die sich eine technologiegestützte und kostengünstige Form der Geldanlage wünschen.“

Schnelleres Wachstum als US-Vorreiter

Wachstum der Assets under Management (AuM, in US-Dollar)

Einzigartige Wachstumsdynamik

Scalable Capital wurde 2014 von Erik Podzuweit, Florian Prucker, Adam French und Prof. Dr. Stefan Mittnik mit dem Ziel gegründet, die Vermögensverwaltung zu demokratisieren. Dafür haben die Gründer drei Bausteine kombiniert, die zentral für einen nachhaltigen Vermögensaufbau von Privatanlegern sind: Kosteneffiziente ETFs, eine professionelle Risikomanagement-Technologie und einen bequemen, digitalen Service.

Mit diesem Angebot ging Scalable Capital im Februar 2016 als erster bankenunabhängiger und BaFin-regulierter Robo-Advisor an den Start. Seither ist die Wachstumsdynamik im Branchenvergleich einzigartig: In den ersten elf Monaten sammelte das deutsch-britische Fintech 100 Millionen Euro ein. In den darauffolgenden elf Monaten verfünffachte sich das verwaltete Kundenvermögen auf 500 Millionen Euro. Und nur sechs Monate später verwaltet Scalable Capital nun mehr als eine Milliarde Euro. Das Volumen verteilt sich auf über 30.000 Kunden, woraus sich ein durchschnittliches Anlagevermögen von ca. 32.000 Euro errechnet.

„Der Markt für digitale Vermögensverwaltung wächst derzeit schneller als der ETF-Markt in seinen Anfangszeiten. Deshalb sind wir davon überzeugt, dass in wenigen Jahren die Mehrheit der Anleger digitale Investmentlösungen einsetzen wird. Der Einsatz von Technologie und Kostenvorteile sind im Vergleich zu aktiven Fondsprodukten einfach zwingend. Insbesondere ETFs sind nicht mehr aus der privaten Geldanlage wegzudenken. Wenn man dann noch bedenkt, wie wenige Menschen sich damit wohlfühlen, ein Kapitalmarktportfolio selbst zu verwalten, ist ein Service wie unserer die offensichtliche Lösung für die meisten Privatanleger“, so Florian Prucker, Gründer und Geschäftsführer von Scalable Capital.

Partnerschaften wichtige Wachstumstreiber

Zu den wichtigsten Wachstumstreibern von Scalable Capital zählt die seit September 2017 bestehende Kooperation mit der ING-DiBa, der nach Kundenanzahl drittgrößten Bank Deutschlands. Seither haben über 20.000 Kunden der ING-DiBa über 500 Millionen Euro bei Scalable Capital angelegt. Auch die Partnerschaft mit Siemens Private Finance, in deren Rahmen Siemens-Mitarbeitern erstmals eine individuelle, technologiebasierte Vermögensverwaltung angeboten wird, hat zum Erfolg beigetragen.

Meilensteine seit Marktstart im Februar 2016

Wachstum der Assets under Management (AuM, in Euro)

Über ein Drittel der Anleger ist über 55 Jahre alt

Mit dem verwalteten Vermögen steigt auch das Alter der Kunden. Der Altersdurchschnitt liegt derzeit bei 50 Jahren, vor einem Jahr lag der Wert noch bei 42 Jahren. Über ein Drittel der Anleger ist sogar über 55 Jahre. Der Anteil weiblicher Kunden, die über Gemeinschafts- oder Einzelkonten Gelder von Scalable Capital verwalten lassen, liegt mittlerweile bei 37 Prozent.

Im Regelfall erhöhen Neukunden ihr anfängliches Investment innerhalb der ersten sechs Monate deutlich. Das Unternehmen verwaltet auch viele große Portfolios. Portfolios mit einem Volumen von über 100.000 Euro machen 40 Prozent des verwalteten Vermögens aus. Knapp die Hälfte der Kunden nutzt zudem einen kostenlosen Sparplan, der im Durchschnitt bei über 400 Euro pro Monat liegt.

Einen weiteren Wachstumsschub dürfte der vergangene Woche gestartete Service zur privaten Altersvorsorge darstellen. Mit der Time Machine von Scalable Capital können Menschen ihre private Altersvorsorge systematisch planen. Das Tool liefert Antworten auf die Fragen, wie viel Geld man für den Ruhestand heute zurücklegen sollte, ob der aktuelle Sparplan für den gewünschten Lebensstandard im Alter ausreicht und welchen realen Wert das eigene Vermögen nach Abzug der Inflationsrate zu Beginn des Ruhestands haben wird. Somit können Anleger sinnvoll abschätzen, mit welcher monatlichen Auszahlung sie im Alter rechnen können.

Das EXtra-Magazin hat Scalable Capital gestestet

Besuch beim digitalen Vermögensverwalter Scalable Capital