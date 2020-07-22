Neues Investment: Scalable Capital wird nun mit 400 Mio. Euro bewertet

Der digitale Vermögensverwalter und Low-Cost-Broker Scalable Capital hat in einer Serie D-Finanzierungsrunde weitere 50 Millionen Euro eingeworben. Die Gesamtfinanzierung des Unternehmens steigt damit auf mehr als 116 Millionen Euro. Mit dem neuen Kapital soll das Wachstum in der Vermögensverwaltung und im neu gestarteten Low-Cost-Broker sowie im B2B-Geschäft beschleunigt werden.

Mitgründer und Geschäftsführer Erik Podzuweit: „In Zeiten von Covid-19 ist unsere Finanzierungsrunde ein starkes Zeichen. Es zeigt, dass unser fokussiertes, digitales Geschäftsmodell die Investoren überzeugt“

Bewertung liegt bei 400 Mio. Euro

An der Serie D-Finanzierungsrunde haben sich ein neuer und alle bestehenden Investoren beteiligt; entsprechend haben BlackRock, HV Holtzbrinck Ventures und Tengelmann Ventures wieder investiert. Laut Medienberichten soll die Bewertung rund 400 Mio. Euro betragen haben.

Zur Gründung im Jahr 2014 hat sich Scalable Capital zum Ziel gesetzt, die Vermögensverwaltung zu demokratisieren und die Geldanlage mittels Technologie einfacher und günstiger zu machen. Heute können Kunden ihr Geld über den Robo-Advisor anlegen lassen und mit dem Broker selbst aktiv handeln.

„Erst kürzlich haben wir unseren Scalable „Prime Broker *“ mit Trading-Flatrate sehr erfolgreich gestartet. Es ist interessant zu sehen, dass die Kunden unseres Brokers im Schnitt 10 Jahre jünger sind als in der Vermögensverwaltung. Wir werden das frische Kapital nutzen, um unsere Position als Marktführer in der digitalen Vermögensverwaltung auszubauen und mit dem Broker neue Kundengruppen zu erreichen.”

B2B-Partnerschaften sollen weiter ausgebaut werden

Neben den Services für Privatanleger setzt Scalable Capital auch verstärkt auf das B2B-Geschäft. Seit Jahresbeginn hat das Unternehmen drei neue Kooperationen geschlossenen und seine Position als Europas führender Anbieter von B2B-Plattformen für Lösungen rund um die digitale Vermögensverwaltung gefestigt.

„Wir haben Scalable Capital gegründet, um Geldanlage durch Technologie einfacher und besser zu machen”, sagt Florian Prucker, Mitgründer und Geschäftsführer von Scalable Capital. „Nicht nur unser Endkundengeschäft ist in den letzten Jahren stark gewachsen, sondern die Technologie von Scalable Capital wird auch von immer mehr B2B-Partnern geschätzt. Seit Juli ist unsere Partnerschaft mit Barclays live. Wir möchten mit der Finanzierungsrunde auch unser Team von derzeit 130 Mitarbeitern vergrößern, um unsere Expansion und die Weiterentwicklung unserer Plattform voranzutreiben.”

Zu den B2B-Partnern von Scalable Capital zählen heute: Barclays, Gerd Kommer Capital, Raiffeisen Bankengruppe Österreich, Raisin, ING Deutschland, Siemens Private Finance, Openbank, Targobank und Oskar.

Erfahren Sie mehr über das neue Scalable Capital Angebot in unserem exklusiven Podcast-Interview.