Santander startet mit sina einen Robo-Advisor auf ETF-Basis

Das Universum an Robo-Advisors in Deutschland wird erneut größer. Die Bank Santander startet in Kooperation mit dem FinTech vaamo und der Fondsbank FFB ein neues Robo-Advisor Angebot für Privataanleger. Einfach und transparent in Wertpapiere investieren und die Sparziele dabei ständig im Blick behalten – das bietet sina.

sina – Robo-Advisor auf ETF-Dachfonds Basis

In einem ersten Schritt, hat der Nutzer die Möglichkeit, sich unverbindlich mit der Plattform vertraut zu machen. Nach Anmeldung können die Kunden dann einen Fondssparplan einrichten, eine Einmalanlage tätigen oder eine Kombination aus beidem vornehmen. Zur Auswahl stehen drei aktiv gemanagte ETF-Dachfonds, die für die App vom Santander Asset Management neu entwickelt wurden. Dies ist schon ab einer Einlage von 25 Euro möglich.

Details zu den neu entwickelten Santander Multi Index Fonds gibt es auf der sina-website.

Für Fernando Silva, Generalbevollmächtigter der Santander Consumer Bank AG, ist das neue digitale Angebot richtungsweisend und genau auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten. „Für uns ist „sina“ eine wichtige strategische Initiative, um neue anlage-affine Kunden für Santander in Deutschland zu gewinnen.“ Gerade im derzeitigen Zinsumfeld gebe es wenig Alternativen zu professionellen Investmentprodukten mit Aktienanteil, ergänzt Tina Kern, Leiterin Wertpapiergeschäft bei der Santander Bank, einer Zweigniederlassung der Santander Consumer Bank AG.

Für die gesamte Dienstleistung im Zusammenhang mit der Plattform, den Produkten, der Abwicklung sowie der Depotführung zahlt der Kunde eine feste Service-Pauschale von 1 Prozent (zzgl. MWSt. ) des durchschnittlichen Depotbestands. Weitere Gebühren, Ausgabeaufschläge oder sonstige Provisionen fallen nicht an.

Erfolgreiche Zusammenarbeit mit FinTech

Bei der Entwicklung von „sina“ hat Santander erstmals mit dem FinTech vaamo sowie der Fondsbank FFB zusammengearbeitet.

José María Echanove, im Vorstand der Santander Consumer Bank AG zuständig für den Bereich Technology und Operations, unterstreicht die Bedeutung dieser Kooperation: „Mit „sina“ hinterlassen wir einen digitalen Fußabdruck auf dem deutschen Markt. Es war eine bereichernde Erfahrung mit einem FinTech auf diese innovative Art und Weise zu kooperieren.“ Man habe erfolgreich beide Welten miteinander kombiniert und so eine einzigartige Plattform für Investitionen geschaffen.

Dr. Oliver Vins, Vorstand und Mitbegründer der vaamo Finanz AG, hält die Partnerschaft für wegweisend: „Das Ergebnis ist ein tolles Beispiel wie durch die Zusammenarbeit von Bank und FinTech in kurzer Zeit ein innovatives und kundenfreundliches Produkt entstehen kann.“

„sina“ ist online über http://sina.santander.deund in Kürze in den App-Stores verfügbar.