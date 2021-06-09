Raisin Invest knackt Milliardenschwelle und ist jetzt drittgrößter Robo in Deutschland

Raisin Invest verwaltet nun ein ETF-Vermögen von einer Milliarde Euro. Damit ist der Anbieter der drittgrößte digitale Vermögensverwalter in Deutschland. Für Kunden gibt es einige interessante neue Gadgets.

Raisin, das Fintech hinter der Plattform für Geldanlage von Weltsparen, erreicht einen wichtigen Meilenstein: Das in ETFs verwaltete Vermögen übersteigt die Marke von einer Milliarde Euro. Nach Zahlen von extraETF ist Raisin Invest der drittgrößte deutsche Robo Advisor. Das Investmentgeschäft ist 2021 um mehr als ein Drittel gewachsen. Zugleich verteidigt der Raisin Invest ETF Robo Advisor seine Position als günstigstes und langfristig renditestärkstes Robo-Angebot am deutschen Markt. Der Einlagenbereich entwickelt sich stark: Raisin hat mehr als 35 Milliarden Euro von über 350.000 Kunden europaweit an über 100 Partnerbanken vermittelt.

Deutliches Wachstum nicht nur bei Raisin Invest

Seit Jahresbeginn konnte Raisin das Anlagevermögen in ETFs der Investmentsparte mit Raisin Invest und Raisin Pension um rund 35 Prozent steigern. Das Berliner Fintech bietet neben Tagesgeld und Festgeld kosteneffiziente Investment- und Altersvorsorgeprodukte auf ETF-Basis. Das Spar- und Investitionsvolumen der privaten Haushalte ist in der Corona-Pandemie stark gestiegen. So erreichte die Sparquote laut Statistischem Bundesamt ein historisches Hoch von 23,2 Prozent im ersten Quartal 2021.

Hidden Champion unter den Robo Advisors: Wertzuwachs um 22 Prozent seit Start

Seit 2018 ist der Raisin Invest ETF-Robo-Advisor – gestartet als Weltinvest – auf dem Markt. Die global diversifizierten ETF-Portfolios mit vier verfügbaren Aktienquoten (30, 50, 70 und 100 Prozent) sind mit Gesamtkosten von 0,48 Prozent im Jahr nach eigenen Angaben das günstigste Angebot am Markt. Raisins ETF-Robo-Advisor zählt zu den historisch renditestärksten Robo Advisors in Deutschland. Er übertrifft in der Langzeitbetrachtung seit Start alle anderen Robo Advisor mit einem Wertzuwachs von 22 Prozent bei einer 50-prozentigen Aktienquote.

Kontinuierlicher Ausbau des Investmentangebots

Weltsparen verfolgt den Ansatz einer ganzheitlichen Plattform für Sparen, Anlegen und Altersvorsorge. So erweitern seit 2019 die ETF-basierten Altersvorsorgeprodukte von Raisin Pension – ehemals Fairr – das Investmentangebot. Die Raisin Pension Altersvorsorge zeichnet sich ebenfalls durch effiziente Kostenstrukturen aus und wird komplett digital verwaltet. Vor Kurzem startete der Raisin Invest ETF Configurator als Marktneuheit, unter anderem mit nachhaltigen ETFs nach ESG-Kriterien. Der „Hybrid-Robo” bietet Anlegerinnen und Anlegern besonders große Freiheiten für die Individualisierung bei maximalem Komfort. Er kombiniert das Auswählen und Zusammenstellen individueller ETF-Portfolios mit automatisiertem Management nach dem bewährten Robo-Advisor-Prinzip.