Quanten-ETF im Fokus: So investierst du früh in die Technologie von morgen
Quantencomputing zieht Anleger an: Dieser Quanten-ETF bietet dir Zugang zu einer Zukunftstechnologie mit hohem Potenzial – aber auch erhöhtem Risiko.
Quantencomputing gilt als eine der spannendsten Zukunftstechnologien – und rückt zunehmend auch bei ETF-Anlegern in den Fokus. Das zeigt der Erfolg des VanEck Quantum Computing UCITS ETF (WKN: A418QM): Nur acht Monate nach seinem Start im Mai 2025 hat der Fonds bereits ein Volumen von rund einer halben Milliarde US-Dollar erreicht. Für dich als Privatanleger ist das ein klares Signal, dass das Thema am Kapitalmarkt angekommen ist.
Wissenschaftliche Durchbrüche als Treiber für Quanten-ETF?
Die Dynamik kommt nicht von ungefähr. „Bei der Quantentechnologie sowie bei Quantencomputern lassen sich derzeit viele große wissenschaftliche und technologische Fortschritte und Erfolge beobachten“, erklärt Moritz Henkel, Produktmanager bei VanEck Europa. Rückenwind erhielt das Thema zuletzt auch aus der Forschung: „So ging im letzten Jahr beispielsweise der Nobelpreis in Physik an drei Quantenphysik-Wissenschaftler, die mit ihrer Forschung ein wichtiges Signal für die wissenschaftliche Glaubwürdigkeit des Quantencomputings geschaffen haben.“
Zusätzlich sorgen technologische Meilensteine für Aufmerksamkeit. „Auch das Unternehmen IonQ hatte Mitte Oktober letzten Jahres mit einem neuen Genauigkeits-Weltrekord einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu praxistauglicher Quantenhardware erreicht“, so Henkel.
Früher Zugang zu einer Schlüsseltechnologie
Noch sind viele kommerzielle Anwendungen Zukunftsmusik. Doch das Momentum wächst. „Das zunehmende Interesse an Quantencomputing und die wachsenden Erwartungen an kommerzielle Anwendungen spiegeln sich in dem starken Wachstum unseres ETFs wider“, sagt Martijn Rozemuller, Geschäftsführer von VanEck Europa. Für dich bietet der ETF die Möglichkeit, frühzeitig dabei zu sein: „Der Quantum ETF bietet einen frühen Zugang zu einer bahnbrechenden Technologie, die in vielen Bereichen immense wirtschaftliche Bedeutungen haben kann“, etwa in Medizin, Logistik oder maschinellem Lernen.
Was du als Anleger beachten solltest
Der ETF investiert weltweit in 30 Unternehmen – von spezialisierten Pure Plays bis hin zu Konzernen mit starker Forschung und relevanten Patenten. Wichtig bleibt: Quantencomputing ist eine junge Technologie. Hohe Chancen gehen mit erhöhten Risiken einher. Als Beimischung für chancenorientierte Anleger kann der ETF dennoch ein spannender Zukunftsbaustein sein. Wichtig: Mit solchen Themen-ETF veränderst du dein Gesamtportfolio. Um den Überblick zu bewahren und Risiken überwachen zu können, solltest du unbedingt den extraETF Portfolio Tracker nutzen.