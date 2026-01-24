Quanten-ETF im Fokus: So investierst du früh in die Technologie von morgen

Quantencomputing zieht Anleger an: Dieser Quanten-ETF bietet dir Zugang zu einer Zukunftstechnologie mit hohem Potenzial – aber auch erhöhtem Risiko.

Quantencomputing gilt als eine der spannendsten Zukunftstechnologien – und rückt zunehmend auch bei ETF-Anlegern in den Fokus. Das zeigt der Erfolg des VanEck Quantum Computing UCITS ETF (WKN: A418QM): Nur acht Monate nach seinem Start im Mai 2025 hat der Fonds bereits ein Volumen von rund einer halben Milliarde US-Dollar erreicht. Für dich als Privatanleger ist das ein klares Signal, dass das Thema am Kapitalmarkt angekommen ist.

Wissenschaftliche Durchbrüche als Treiber für Quanten-ETF?

Die Dynamik kommt nicht von ungefähr. „Bei der Quantentechnologie sowie bei Quantencomputern lassen sich derzeit viele große wissenschaftliche und technologische Fortschritte und Erfolge beobachten“, erklärt Moritz Henkel, Produktmanager bei VanEck Europa. Rückenwind erhielt das Thema zuletzt auch aus der Forschung: „So ging im letzten Jahr beispielsweise der Nobelpreis in Physik an drei Quantenphysik-Wissenschaftler, die mit ihrer Forschung ein wichtiges Signal für die wissenschaftliche Glaubwürdigkeit des Quantencomputings geschaffen haben.“