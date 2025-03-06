Profi verrät: Diese drei Branchen sollten Anleger jetzt im Blick haben
Ausschließlich marktneutral anlegen ist dir zu langweilig? Dann solltest du dir diese drei Branchen einmal näher ansehen.
Bei der ETF-Anlage ist globale Ausrichtung Trumpf. Und es lief ja auch ganz gut. Sollte dir das sture Anlegen nach Lehrbuch etwas zu langweilig sein, kannst du um diesen Kern ein paar „Satelliten“ streuen. „Zumal 2025 das Jahr der Übernahmen und Firmenzusammenschlüsse werden könnte. Einige Branchen stehen dabei besonders im Fokus“, sagt Marc Gabriel, Kundendirektor bei der Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltungs GmbH in Kleve. Der Experte sieht in der neuen Trump-Regierung eine gewisse Dynamik dafür. Dazu gesellen sich niedrige Zinsen und eine konstantere Inflationsrate in den USA, was Merger- und Akquisition-Aktivitäten (M&A) zusätzlich unterstützen könnte. Zudem würden Private-Equity-Gesellschaften über beträchtliche Liquiditätsreserven verfügen, die sie gewinnbringend investieren müssten. Angesichts dessen sieht Gabriel diese drei Sparten als aussichtsreich an:
Interessante Branchen Teil 1: Der Finanzsektor
Wie auch wir schon mehrfach feststellten: Neobanken und Neobroker werden immer beliebter. Dieser Bereich wächst stark. Filialbanken verlieren dagegen weiterhin an Attraktivität. Diese Geschäftsmodelle geraten unter Druck. „Es ist eine Frage der Zeit, wann die ersten Übernahmen in diesem Bereich folgen, zumal einige der Fintech-Unternehmen mit der Rentabilität kämpfen und Schwierigkeiten beim Zugang zu Kapital haben“, meint Gabriel.
In Deutschland werde nach der geplanten Übernahme der Hauck-Aufhäuser-Lampe Bank durch die niederländische ABN-Amro-Bank (WKN: A143G0) die Übernahme der Commerzbank (WKN: CBK100) durch die italienische Unicredit (WKN: A2DJV6) ein beherrschendes Thema für 2025 sein. Der europäische Markt biete weitere M&A-Chancen, insbesondere für die US-Banken, die eine deutlich höhere Marktkapitalisierung ausweisen als die hiesigen Finanzinstitute.
Interessante Branchen Teil 2: Die Gesundheitssparte
„Im Healthcare- und Life-Sciences-Bereich liegen immer noch über 170 Milliarden US-Dollar an flüssigen Mitteln in den Bilanzen der Unternehmen, die angelegt werden müssen. Wir erwarten, dass neben traditionellen Bereichen wie der Onkologie besonders die Themen Gewichtsreduzierung und Präzisionsmedizin bei den Unternehmen im Fokus stehen werden. Gleichzeitig versuchen gerade im Healthcare-Bereich einige Unternehmen, ihre nicht-wertschöpfenden Teile abzuspalten oder zu veräußern“, legt Gabriel dar.
Interessante Branchen Teil 3: Die Künstliche Intelligenz
2024 stand ganz im Zeichen der Künstlichen Intelligenz (KI). Im Vorjahr richteten sich die Blicke ausschließlich auf die USA. Ende Januar 2025 trat jedoch China mit Deepseek auf den Plan. Es ist also nicht klar, wer künftig das Rennen macht. „Wir sind der Auffassung, dass man in dem Bereich KI besser auf eine breite Diversifizierung, statt auf einen Einzeltitel setzen sollte“, meint Gabriel und verweist in diesem Zusammenhang auf KI-ETFs. Hier ein Beispiel:
Wie wäre es mit einem Private-Equity-ETF?
Neben einzelnen Themen-ETFs könntest du auch über einen Private-Equity-ETF nachdenken. Ein solcher ist beispielsweise der iShares Listed Private Equity UCITS ETF (WKN: A0MM0N). Dieser enthält derzeit rund 70 Private-Equity-Unternehmen, die wiederum wesentlich das M&A-Geschäft vorantreiben.