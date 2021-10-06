Neobroker: Scalable Broker führt 400.000 ETF-Sparpläne

ETF-Sparpläne florieren. Allein beim Neobroker Scalable Broker führen Kunden mittlerweile 400.000 ETF-Sparpläne. Dazu haben die Münchner ihr Angebot jüngst deutlich verbessert.

Immer mehr Anleger erkennen die Vorteile von regelmäßigem Sparen mit ETFs. So berichtete jüngst Scalable-Chef Erik Podzuweit im Handelsblatt Today Podcast, dass mittlerweile 400.000 ETF-Sparläne über den Scalable Broker ausgeführt werden. Unsere Datenbank von extraETF weist bundesweit rund drei Millionen ETF-Sparpläne aus. Darin sind die Zahlen von Scalable Capital bisher aber noch nicht enthalten. Diese berücksichtigt, würde Scalables Capitals Marktanteil heute bei rund zwölf Prozent liegen. Podzuweit berichtet weiter von einer durchschnittlichen Sparrate in Höhe von 150 Euro. Das deckt sich in etwa mit den extraETF-Daten zum Gesamtmarkt. Bei den führenden Direktbanken und Neobrokern liegt die mittlere Sparhöhe bei rund 176 Euro.

Scalable Broker hat ETF-Sparpläne aufgewertet

Die Entwicklung des Scalable Brokers ist bei näherer Betrachtung gar nicht so verwunderlich. Der Neobroker hat sein Sparplan-Angebot erst jüngst verbessert. Was ist passiert? Scalable Broker hat sein Preis- Leistungsverzeichnis angepasst und dabei vor allem sein Kosten- und Serviceangebot im ETF-Bereich deutlich optimiert. Denn seither sind alle ETFs im Scalable Broker gebührenfrei verfügbar – und das dauerhaft. Die Anzahl an handel- und besparbaren ETFs erhöhte sich zudem von 1.500 auf 1.900. Selbst Kunden in der „FREE Broker“-Variante – also ohne Depotgebühr – können mittlerweile beliebig viele ETF-Sparpläne kostenlos führen.