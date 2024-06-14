Nachhaltig in den wiedererstarkten japanischen Aktienmarkt investieren

Nach Jahrzehnten der Dürre ist der japanische Aktienmarkt wieder zurück. Mit einem ETF lässt sich nachhaltig in Japan investieren.

Zu Beginn dieses Jahres endete eine lange Durststrecke: Erstmals seit 34 Jahren notierte der japanische Leitindex Nikkei 225 auf mehr als 38.000 Punkten. Damit hat sich Japan, der Überflieger der 1980er Jahre, zurückgemeldet und ist vielen Investoren dadurch wieder präsenter. Nach den schwierigen 1990er und 2000er Jahren bewegt sich der japanische Aktienmarkt seit 2009 relativ stabil nach oben. Beobachter sehen die japanische Volkswirtschaft längst wieder in besserer Verfassung.

Dennoch sollten Anlegerinnen und Anleger hier nicht alles auf einzelne Titel setzen. Auch die Dienste aktiver Fonds sind meist nicht sinnvoll. Denn die Studie „Aktiv versus passiv 2023“ vom Analysehaus Scope spricht eine eindeutige Sprache. So konnten 2023 in Bezug auf den japanischen Aktienmarkt lediglich 21,6 Prozent der Fondsmanager die passive Benchmark übertreffen. Und keiner kann eine Garantie abgeben, dass jene 21,6 Prozent der Fondsmanager in diesem und im nächsten Jahr erneut auf der Gewinnerseite stehen werden. Das ist in der Masse sogar eher unwahrscheinlich. Damit bieten sich für den japanischen Aktienmarkt in erster Linie ETFs an.

ETFs sind im Kommen. Doch auch das Thema der nachhaltigen Geldanlage rückt mehr und mehr in den Fokus. Da erscheint es nur konsequent, beide Aspekte effizient miteinander zu kombinieren. Ein entsprechendes Produkt ist der BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF (WKN: A2ADB6).