N26 bietet jetzt günstigen Aktien- und ETF-Handel an
N26 bietet ein neues Investment- und Zinsangebot an, dass es mit Scalable Capital und Trade Republic aufnehmen kann. ETF-Handel gibt es dort für 90 Cent.
Die Online-Bank N26 hast du wahrscheinlich bisher noch nicht mit ETF-Handel verbunden. Das hat sich nun schlagartig geändert. Denn das neue Wertpapierangebot kann es sogar mit den Neobroker-Platzhirschen Scalable Capital und Trade Republic aufnehmen. Und selbst auf deren Zinsangebote hat N26 die passende Antwort gefunden.
Was ist passiert? Die Berliner Digital-Bank hat die Einführung seiner Depotfunktion für Aktien und ETFs sowie die Erhöhung der Sparzinsen auf vier Prozent für sogenannte Metal-Kunden bekannt gegeben. Damit sind jene Kunden gemeint, die sich für das Premiumkonto entschieden haben. Die Erhöhung der Zinssätze für Tagesgeldkonten von Metal-Kunden tritt ab 9. April in Kraft. Fairerweise muss man dazu sagen, dass Trade Republic hier noch einen Ticken vorne liegt, da es hier die vier Prozent für jeden Kunden gibt. Doch hinter Scalable Capital muss sich N26 in Sachen Zins nicht verstecken, dann dort gibt es den Spitzenzins von vier Prozent nur für Neukunden in den ersten vier Monaten, danach sinkt der Zinssatz bei Scalable Capital auf 2,6 Prozent (variabel). N26-Kunden können also ihr Anlageportfolio nun in der App direkt neben ihrem persönlichen Bankkonto, Sparkonten, Gemeinschaftskonten und ihrem Krypto-Portfolio verwalten.
N26 will den Einstieg in den Aktienmarkt erleichtern
Obwohl wir seit einiger Zeit auch einen Tagesgeld-Vergleich haben, gehen wir davon aus, dass dir hauptsächlich der ETF-Handel wichtig ist. In einem Markt, in dem nur jeder Sechste in Aktienmärkte investiere, wollen die Berliner den Zugang zu Aktien und ETFs mit einfachen und intuitiven Tools für jeden verständlich und zugänglich machen.
Mit der neuen Depotfunktion können N26-Kunden Aktien von Hunderten der beliebtesten europäischen und US-amerikanischen Unternehmen kaufen sowie verkaufen und zusätzlich in die weltweit spannendsten ETFs investieren. Berechtigte Kunden können mit einem Privat- oder Geschäftskonto in einem ersten Schritt bereits ab einem Euro in mehr als 200 Aktien und mehr als 100 ETFs investieren. Das Angebot der verfügbaren Vermögenswerte werde in den kommenden Monaten schrittweise auf über tausend Aktien und ETFs erweitert. Somit schließt man auch in dieser Hinsicht zu den großen Neobrokern auf. “Mit diesem neuen Angebot erweitern wir unser Produktportfolio mit einem Schlag und werden zu einem der attraktivsten Depotanbieter in Deutschland”, sagt Valentin Stalf, Gründer und Geschäftsführer von N26.
90 Cent für jede Transaktion
Mit der einfachen Preisstruktur von 90 Cent pro Trade können Kunden zu einem wettbewerbsfähigen Preis auf dem Markt investieren. Die beiden führenden Neobroker Scalable Capital und Trade Republic liegen sogar geringfügig darüber. Außerdem fallen keine weiteren Kosten, wie zusätzliche Provisionen oder Depotgebühren an. Kunden mit N26 You und N26 Metal Mitgliedschaften können im Rahmen ihres Abonnements zusätzlich von kostenlosen Transaktionen profitieren: N26 You Kunden erhalten im Rahmen ihrer Mitgliedschaft fünf kostenlose Transaktionen pro Monat, während N26 Metal Kunden 15 kostenlose Transaktionen pro Monat erhalten.
Und wie sieht es mit Sparplänen aus?
Hier müssen sich N26-Kunden noch in Geduld üben. Die Digitalbank plane jedoch, in den kommenden Monaten kostenlose Sparpläne mit Aktien und ETFs für wiederkehrende Investments einzuführen. In der Zwischenzeit kannst du dir bereits folgendes Video zu ETF-Sparplänen ansehen: