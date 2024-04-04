N26 bietet jetzt günstigen Aktien- und ETF-Handel an

N26 bietet ein neues Investment- und Zinsangebot an, dass es mit Scalable Capital und Trade Republic aufnehmen kann. ETF-Handel gibt es dort für 90 Cent.

Die Online-Bank N26 hast du wahrscheinlich bisher noch nicht mit ETF-Handel verbunden. Das hat sich nun schlagartig geändert. Denn das neue Wertpapierangebot kann es sogar mit den Neobroker-Platzhirschen Scalable Capital und Trade Republic aufnehmen. Und selbst auf deren Zinsangebote hat N26 die passende Antwort gefunden.

Was ist passiert? Die Berliner Digital-Bank hat die Einführung seiner Depotfunktion für Aktien und ETFs sowie die Erhöhung der Sparzinsen auf vier Prozent für sogenannte Metal-Kunden bekannt gegeben. Damit sind jene Kunden gemeint, die sich für das Premiumkonto entschieden haben. Die Erhöhung der Zinssätze für Tagesgeldkonten von Metal-Kunden tritt ab 9. April in Kraft. Fairerweise muss man dazu sagen, dass Trade Republic hier noch einen Ticken vorne liegt, da es hier die vier Prozent für jeden Kunden gibt. Doch hinter Scalable Capital muss sich N26 in Sachen Zins nicht verstecken, dann dort gibt es den Spitzenzins von vier Prozent nur für Neukunden in den ersten vier Monaten, danach sinkt der Zinssatz bei Scalable Capital auf 2,6 Prozent (variabel). N26-Kunden können also ihr Anlageportfolio nun in der App direkt neben ihrem persönlichen Bankkonto, Sparkonten, Gemeinschaftskonten und ihrem Krypto-Portfolio verwalten.

N26 will den Einstieg in den Aktienmarkt erleichtern

Obwohl wir seit einiger Zeit auch einen Tagesgeld-Vergleich haben, gehen wir davon aus, dass dir hauptsächlich der ETF-Handel wichtig ist. In einem Markt, in dem nur jeder Sechste in Aktienmärkte investiere, wollen die Berliner den Zugang zu Aktien und ETFs mit einfachen und intuitiven Tools für jeden verständlich und zugänglich machen.