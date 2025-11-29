„Dann werden zahlreiche heutige Banken vom Markt verschwinden“

Die Denkrichtung ist hier, Filiale ist aus Kundensicht möglich, aber ein Besuch ist nicht prozessual notwendig. Wenn man aber eine Filiale besucht, dann muss ein Erlebnis mit „Wow- Faktor“ entstehen. Das ist leider heute noch nicht immer so. Auch heute gibt es Geschäftsvorfälle, bei denen Banken einen Besuch in der Filiale zwingend verlangen. Der Kunde also in die Filiale kommen MUSS, jedoch nicht will. Diese Vorgehensweise ist bereits heute aus der Zeit gefallen und wird künftig vom Markt verschwinden.

Und wie sieht es bei regionalen Banken aus?

Zukunft haben die Institute, die es schaffen, ihr gesellschaftliches Engagement für die Region vor Ort durch Spenden und Sponsoring, mit einem zeitgemäßen Omnikanal-Erlebnis und leistungsstarkem Produkt-Leistungsangebot zu verbinden. Alle anderen, werden perspektivisch vom Markt verschwinden.

Kann es sein, dass es ab 2040 keine Filialbanken mehr gibt?

Ganz ohne Filialen wird es auch 2040 nicht gehen. Zumindest aus heutigem Blickwinkel. Sicher wird es deutlich weniger als heute geben (Schätzung 80 Prozent weniger) und diese werden vollkommen anders aussehen. Die Hauptfunktionen wird die Vertrauensfunktion als Markenerlebnis und komplexe Beratungen sein. Das klassische Retail-Geschäft wird bereits früher vollkommen automatisiert ablaufen und keinen Filialbesuch mehr notwendig machen.

Was muss ein Finanzdienstleister bieten, um in den nächsten Jahren attraktiv zu sein?

Im Zentrum steht die radikale und kompromisslose Kundenzentrierung. Kunden lieben es einfach, schnell und individualisiert. Dies bedeutet eine IT, die es ermöglicht, Banking mit wenigen Klicks von überall aus erledigen zu können. Verzahnte Prozesse, die bei Bedarf die Möglichkeit bieten, persönlichen Kontakt aufnehmen zu können, und gleichzeitig eine KI-unterstützte Beratungsleistung in der Navigation durch die eigenen Finanzen. Gerne bei komplexen Finanzfragen durch Menschen unterstützt. Dank der Nutzung der vorhandenen Daten mit einem hyperpersonalisierten Produkt- / Leistungsangebot. Dies setzt die bewusste Investition in Technologie und in die Weiterqualifizierung der Mitarbeitenden voraus.