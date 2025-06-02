Investment-Tipp: Das ist der ETF des Monats im Juni 2025

Die Börse Düsseldorf, die ICF Bank und extraETF vergeben einmal im Monat den Titel „ETF des Monats“. Hier erfährst du, welcher ETF sich den prestigeträchtigen Titel für Juni 2025 ans Revers heften kann. Plus: alle Infos zu einer tollen Aktion der Börse Düsseldorf!

Getrieben von geopolitischen Spannungen und dem Wunsch nach Diversifikation bewegt sich der Goldpreis weiterhin in Schlagdistanz zum Allzeithoch. Zentralbanken, vor allem aus Schwellenländern, bauen ihre Reserven massiv aus und stützen so das Edelmetall. Angesichts zunehmender wirtschaftlicher und politischer Volatilität sowie steigender Staatsverschuldungen dient Gold als stabilisierender Anker. Das Edelmetall konnte damit zuletzt erneut seinem Ruf als sicheren Hafen gerecht werden.

Der ETF des Monats im Juni 2025

Da wir diesmal unseren Fokus auf Gold richten, sehen wir im Juni 2025 den Amundi Physical Gold ETC (WKN: A2UJK0) als „ETF des Monats“. Wobei: Streng genommen handelt es sich dabei nicht um einen ETF, sondern um einen ETC. Das Kürzel steht für Exchange Traded Commodities. Das sind börsengehandelte Wertpapiere, die den Handel mit Rohstoffen wie Edelmetallen oder Agrargütern ermöglichen. Der Vorteil ist also, dass Privatanleger mit einem Gold-ETC nicht ihre Schätze in der eigenen Wohnung aufbewahren oder ein teures Bankschließfach unterhalten müssen. Es genügt das bestehende Wertpapierdepot.

Das Label „ETF des Monats“ wird von der Börse Düsseldorf, der ICF Bankund extraETF einmal im Monat vergeben – und wird nur ausgewählten Produkten zuteil, die sowohl die Experten der Börse Düsseldorf, der ICF Bank als auch unser Redaktionsteam überzeugen. Verbunden ist dies mit einer tollen Aktion der Börse Düsseldorf und der ICF Bank, die den „ETF des Monats“ für einen Monat zu vergünstigten Handelskosten anbieten. Du kannst den vorgestellten ETC über die Börse Düsseldorf im Juni 2025 also mit einem vergünstigten Spread handeln.