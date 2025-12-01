Investment-Tipp: Das ist der ETF des Monats im Dezember 2025

Die Börse Düsseldorf, die ICF Bank und extraETF vergeben einmal im Monat den Titel „ETF des Monats“. Hier erfährst du, welcher ETF sich den prestigeträchtigen Titel für Dezember 2025 ans Revers heften kann. Plus: alle Infos zu einer tollen Aktion der Börse Düsseldorf!

Silber steht häufig im Schatten von Gold. Doch 2025 hätten Anleger ein gutes Geschäft mit Silber gemacht – deutlich besser als mit dem globalen Aktienmarkt. Ähnlich wie Palladium verfügt Silber über eine starke industrielle Nutzung und konnte von der positiven Stimmung gegenüber Industriemetallen profitieren. Im Jahr 2024 entfielen rund 58 Prozent der Silbernachfrage auf industrielle Anwendungen, insbesondere in Photovoltaik, Elektrifizierung, Windkraftanlagen, High-End-Elektronik, Elektrofahrzeugen und Chips für Künstliche Intelligenz. Das geht aus Zahlen des The Silver Institute, „World Silver Study 2025,” von April 2025, hervor. Silberminengesellschaften weisen daher derzeit häufig attraktive Margen auf.

Der ETF des Monats im Dezember 2025

Da wir diesmal unseren Fokus auf Silberminenbetreiber richten, sehen wir im Dezember 2025 den Global X Silver Miners UCITS ETF (WKN: A3DC8R) als „ETF des Monats“. Das Produkt ermöglicht Anlegern den Zugang zu Unternehmen weltweit, die in der Silberminenindustrie tätig sind. Dazu zählen beispielsweise Silberbergau, Raffination und Exploration.

Das Label „ETF des Monats“ wird von der Börse Düsseldorf, der ICF Bankund extraETF einmal im Monat vergeben – und wird nur ausgewählten Produkten zuteil, die sowohl die Experten der Börse Düsseldorf, der ICF Bank als auch unser Redaktionsteam überzeugen. Verbunden ist dies mit einer tollen Aktion der Börse Düsseldorf und der ICF Bank, die den „ETF des Monats“ für einen Monat zu vergünstigten Handelskosten anbieten. Du kannst den vorgestellten ETF über die Börse Düsseldorf im Dezember 2025 also mit einem vergünstigten Spread handeln.