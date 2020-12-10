HVB senkt Preise für ETF-Sparpläne – Neuabschlüsse haben sich 2020 verdoppelt

ETF-Sparpläne werden bei der HVB günstiger. Die Filialbank verzeichnet eine stark wachsende Nachfrage in diesem Produktbereich. Kunden setzen vor allem auf eine ganz bestimmte Art von ETFs.

Die Hypovereinsbank (HVB) senkt ihre Preise für ETF-Sparpläne. Bis dato kosteten Abschlüsse in der Filiale 2,5 Prozent. Die Bank senkt nun die Kosten um 0,5-Prozentpunkte auf 2 Prozent. Ein ETF-Sparplan über 200 Euro kostet in der Ausführung also vier Euro. Bei Online-Abschlüssen müssen Kunden 1,5 Prozent bezahlen. Komplett kostenfreie Sparpläne stehen den Kunden im ETF-Bereich noch nicht zur Verfügung.

Zudem baut die HVB ihr Angebot an ETFs um neun Produkte aus und führt nun insgesamt 67 sparplanfähige ETFs im Sortiment. Das Angebot ist damit zwar geringer als bei anderen Filial- und Direktbanken. Dennoch bietet die HVB mit dieser Produktpalette die Möglichkeit, ein breit gestreutes ETF-Portfolio anzusparen.