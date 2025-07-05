Goldminenaktien: Auf die Margen kommt es an

Gold steht in der Nähe des Alltzeithochs. Wenn du dich für Goldminenaktien interessierst, kommt es auf die Margen an. Die bequemste Lösung ist ein ETF.

„Goldminenunternehmen, repräsentiert durch den NYSE Arca Gold Miners Index, erzielten im Mai mit einem Plus von 3,02 Prozent eine respektable Wertentwicklung“, schreibt Imaru Casanova, Portfoliomanagerin Gold und Edelmetalle bei Vaneck. „Der Mai markierte den Höhepunkt der Berichtssaison zum ersten Quartal für Goldminenunternehmen, deren operative und finanzielle Ergebnisse überwiegend die Erwartungen übertrafen, was vermutlich zur vergleichsweise starken Performance der Aktien beitrug.“

Die Anlegerstimmung könnte sich bei Goldminenaktien verbessern

Der Markt scheint sich sehr auf die Fähigkeit der Goldminenbetreiber zu konzentrieren, ihre Ziele zu erreichen, insbesondere mit Blick auf die Produktionskosten. Wenn die Produktions- und Kostenziele kontinuierlich erreicht oder übertroffen werden, könnte sich die Anlegerstimmung gegenüber Goldminenaktien weiter verbessern und eine Neubewertung des Sektors unterstützen, wodurch die Bewertungskennzahlen auf ein Niveau steigen könnten, das eher den historischen Multiples entspricht, wie die Experten von Vaneck meinen.