„Gold ist kein Airbag, der in jeder Krise sofort auslöst“

Nach dem Rekordhoch kam der Rückschlag: Wie viel Sicherheit bietet Gold noch? Frederick Fischer, ETF-Experte bei Invesco, erklärt, warum Notenbanken weiter zugreifen, welchen Platz Gold im Depot verdient und worauf Anleger beim Einstieg achten sollten.

Im Januar hat der Goldpreis ein Allzeithoch erreicht, inzwischen liegt er deutlich darunter. Was steckt hinter dem Rückgang?

Gold hatte Ende Januar bei rund 5.600 US-Dollar je Unze sein Rekordhoch erreicht und notiert aktuell bei etwas über 4.000 US-Dollar. Nach einem so steilen Anstieg ist eine Korrektur zunächst normal, weil Anleger Gewinne mitgenommen haben und der Markt anfälliger für Rücksetzer war. Dazu kamen aber auch fundamentale Gründe. Die Zinserwartungen haben sich gedreht: Die EZB hat im Juni erstmals seit 2023 die Zinsen erhöht, die Fed im September. Höhere Zinsen belasten Gold, weil es selbst keine Erträge abwirft und Anleihen und Tagesgeld damit attraktiver werden.

Hinzu kamen ein zeitweise festerer Dollar, der Gold für Anleger außerhalb der USA verteuert, sowie steigende Ölpreise mit neuen Inflationssorgen und Abflüsse aus goldbesicherten Fonds. Der Rückgang war also keine Einzelnachricht, sondern das Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Er ändert nichts daran, dass Gold im Jahresvergleich weiterhin auf hohem Niveau notiert.