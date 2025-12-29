Gesundheitsaktien vor dem Neustart: 2026 also Wendepunkt für Anleger?

Biotech im Fokus

Besonders deutlich wird dies im Biotechnologiesektor, der nach Jahren der Schwäche wieder an Attraktivität gewinnt. Bewertungsniveaus haben sich von extremen Tiefstständen erholt, ohne dabei überzogen zu wirken. Viele Unternehmen sind heute breiter aufgestellt als früher, verfügen über eigene Produkte und zeigen ein nachhaltiges Umsatzwachstum. Der strukturelle Charakter dieses Wachstums macht den Sektor für Anleger interessant, die unabhängig vom Konjunkturzyklus investieren wollen. Entsprechend optimistisch fällt der Ausblick aus. Servaas Michielssens und Jan Van Den Bossche, Partner bei Andera Life Sciences, betonen gemeinsam: „Der Biotechnologiesektor ist einer der wenigen Sektoren, die in der Lage sind, ein zweistelliges Umsatzwachstum zu erzielen, das weitgehend unabhängig vom breiteren Konjunkturzyklus ist.“

Zusätzliche Treiber für 2026

Ein weiterer zentraler Kurstreiber für 2026 dürfte die Übernahmetätigkeit sein. Der zunehmende Patentablauf bei großen Pharmakonzernen erzeugt erheblichen Handlungsdruck. Innovationen müssen zugekauft werden, und der Blick richtet sich dabei vor allem auf Biotechunternehmen mit vielversprechenden Pipelines. Bereits 2025 zog die M&A-Dynamik spürbar an, und vieles spricht dafür, dass sich dieser Trend fortsetzt. Die finanziellen Spielräume der großen Konzerne sind groß, und der strategische Bedarf ist hoch. Entsprechend klar fällt die Einschätzung von Michielssens und Van Den Bossche aus: „Angesichts des Ausmaßes der bevorstehenden Patentverluste glauben wir, dass dies erst der Anfang eines M&A-Zyklus ist.“

Breit auf Gesundheitsaktien setzen

Für Privatanleger ergibt sich ein insgesamt konstruktives Bild. Der Gesundheitssektor startet mit stabileren Rahmenbedingungen, attraktiveren Bewertungen und einer hohen Innovationskraft in das Jahr 2026. Nach einer Phase der Bereinigung und Neuorientierung spricht vieles dafür, dass Gesundheitsaktien zu alter Stärke zurückfinden und sich wieder als langfristig interessantes Investmentfeld positionieren. Wer eine Position aufbauen möchte, kann sich spezielle Themen-ETFs, wie den Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF (WKN: A113FD) ansehen.

Beachte: Durch die Hinzunahme einzelner Themen-ETFs setzt du gezielte Schwerpunkte. Um den Erfolg und das Risiko überwachen zu können, solltest unbedingt den extraETF Portfolio Tracker nutzen.