flatex erhöht Gebühren für ETF-Sparplanausführung

Die Direktbank flatex erhöht zum 01.11.2017 die Preise für den börslichen und außerbörslichen Handel sowie für die ETF-Sparplanausführung. Die Gebührenerhöhung gilt auch für Neukunden.

Die Preise werden wie folgt erhöht:

Erhöhung der börslichen Gebühren von 5,00 EUR zzgl. Börsengebühren auf 5,90 EUR zzgl. Börsengebühren

Erhöhung der ETF-Sparplanausführungen von 0,90 EUR auf 1,50 EUR

Erhöhung außerbörslicher Handel von 5,90 EUR flat auf 5,90 EUR flat + Fremdspesen

Damit verliert die Direktbank unser Testurteil SEHR GUT im Rahmen der Bewertung des ETF-Sparplanangebots. Der Online Broker bietet zwar weiterhin viele ETFs zum kostenfreien Sparen an, es ist aber nicht auszuschließen, dass sich auch bei den Partnerprodukten demnächst etwas ändert. Erste Änderungen gab es ja bereits zum 01.07.2017.

flatex erhöht Gebühren – die Alternativen

Gute und günstige Alternativen im Bereich ETF-Sparpläne stellen die Direktbanken finvesto und Wüstenrot direct dar. Beide bieten zwei keine kostenfreien ETF-Sparplanausführungen, aber das Standard-Gebührenmodell liegt bei günstigen 0,20 Prozent zuzüglich ATC. Ein kleineres Angebot mit nur 84 ETFs bietet OnVista, dafür können alle ETFs ohne Ausführungskosten angespart werden.

Günstige Anbieter für eine Sparrate von 50 – 150 Euro

Günstige Anbieter für eine Sparrate ab 150 Euro

Banken mit kostenfreien ETF-Sparplänen im Angebot:

Bitte beachten Sie, dass ComStage Produkte bei comdirect und der Consorsbank zum Jahreswechsel wohl nicht mehr kostenfrei angespart werden können. Eine letztendliche Entscheidung darüber steht aber wohl noch aus.

Vergleichen lohnt sich und spart Geld! Hier finden Sie eine Anleitung, wie Sie die ETF-Sparplangebühren komfortabel vergleichen können: ETF-Sparplan Gebührenvergleich: So finden Sie den besten ETF!